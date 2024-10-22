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Hamas'ın akıbeti belli oldu! Yahya Sinwar sonrası kritik gelişme

22.10.2024 01:07
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İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas’ın son Siyasi Büro Şefi Yahya Sinwar'dan sonra Hamas'ın nasıl yönetileceği herkes tarafından merak ediliyor. Hamas'ın mart ayında yapılacak seçimlere kadar yeni bir lider atamayacağı öğrenilirken, Katar merkezli bir komite tarafından yönetilmesi düşünülüyor.

Hamas'ın akıbeti belli oldu! Yahya Sinwar sonrası kritik gelişme

İsmail Haniye'den sonra Yahya Sinwar da İsrail saldırısında hayatını kaybetti. İsrail'e karşı bir direniş oluşturmaya çalışan Hamas da Sinwar sonrası yeni liderin kim olacağı beklenirken kritik bir gelişme yaşandı.

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Hamas’ın son Siyasi Büro Şefi Yahya Sinwar’ın İsrail tarafından öldürülmesinin yankıları sürerken, örgütün geleceğine dair kritik bir gelişme yaşandı. Hamas kaynaklarından edinilen bilgilere göre, grubun Yahya Sinwar’ın yerine yeni bir lider atamayacağı, bunun yerine mart ayında yapılması planlanan seçimlere kadar Katar’ın başkenti Doha merkezli bir idari komite tarafından yönetileceği iddia edildi. Eski Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da suikaste uğramasının ardından kurulan komitenin geçici olarak grubun liderliğini devralacağı belirtildi.

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KOMİTENİN STRATEJİK KARAR ALMA YETKİSİ VAR

Görevi “savaş ile istisnai koşullar sırasında ve gelecekte grubun planlarını yönetmek" ve "stratejik kararlar almak" olan komitenin, Gazze Temsilcisi Halil el-Hayya, Batı Şeria Temsilcisi Zaher Caberin, Yurtdışındaki Filistinliler Temsilcisi Halid Meşal, Şura Danışma Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan siyasi büro sekreterinden oluştuğu öğrenildi. Komitenin tüm üyelerinin Katar’da olduğu kaydedilirken, ismi kamuoyuna açıklanmamak üzere temsili bir lider belirleme ancak Hamas’ı idari komite aracılığıyla yönetme seçeneğinin de masada olduğu ifade edildi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas İsmail Haniye
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