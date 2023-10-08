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Hamas'ın saldırısı dünya basınında büyük yankı uyandırdı! İsrail'in istihbarat başarısızlığına ateş püskürtüldü: "Netanyahu bedelini ödeyecek"

08.10.2023 13:04 | Son Güncelleme:
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Dünden bu yana devam eden çatışmalar, birçok kişiye göre son 50 yılın en büyük İsrail-Filistin çatışması olarak kabul ediliyor. Olaylar dünya basınında oldukça geniş yer tuttu. İngiltere merkezli Independent ve ABD merkezli CNN yaşananları, İsrail'in istihbarat hatası olarak değerlendirirken, İsrail basını ise İsraillilerin aşağılanmış olduklarını, Hamas saldırısının savunma anlayışını paramparça ettiğini yazdı. Ayrıca Netanyahu'nun savaş sonrası olayların bedelini ağır ödeyeceği vurgulandı.

Hamas'ın saldırısı dünya basınında büyük yankı uyandırdı! İsrail'in istihbarat başarısızlığına ateş püskürtüldü: "Netanyahu bedelini ödeyecek"

İsrail ve Hamas arasında yaşanan olaylar, birçokları tarafından 1973 yılındaki Yom Kippur Savaşı'ndan sonra bölgede yaşanan en şiddetli çatışma olarak nitelendiriliyor.

Hamas-İsrail çatışmasının dünya basınına yansımaları ise bu şekilde oldu...

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INDEPENDENT, OLAYLARI İSTİHBARAT ZAAFİYETİ OLARAK NİTELEDİ

İngiliz merkezli Independent gazetesi yaşanan olayları İsrail'in istihbarat zaafiyeti olarak nitelendirdi.

Gazete "İsrail istihbaratı Hamas'ın şok terör saldırısını görmekte nasıl başarısız oldu?" başlığıyla manşetlerine taşıdığı haberde, Hamas'ın silahlı militanlarıyla güney İsrail'den şehirlerin kalbine sızmasının ve birçok sivili öldürmesinin son derece kaygı verici olduğunu yazdı.

Öte yandan Hamas'ın Gazze'de düzinelerce İsrailli rehineyi tuttuğunu yazan gazetenin, şu an itibarıyla İsrail'i tam bir saldırıdan caydırmak açısından önemli olduğunu ifade etti.

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CNN: İSRAİL HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Amerika'nın en büyük yayın kuruluşlarından CNN'de yer alan habere göre, İsrail Hamas'ın saldırısına karşı son derece hazırlıksız yakalandı.

CNN muhabiri Oren Liebermann'a konuşan emekli albay Cedric Leighton'ın görüşlerine dayandırılan haberde, Hamas'ın saldırmadan önce İsrail'in istihbarat servisini baltalamak için ilkel iletişim yöntemlerini kullandığını ve bunda başarılı olduğunu yazdı.

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CNBC: İSRAİL GAFİL AVLANDI

ABD merkezli yayın organı CNBC, "İsrail ve ABD, Hamas'ın planlarını nasıl gözden kaçırdı?" başlığıyla manşetine taşıdığı haberde, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği sürpriz saldırı sonrası İsrail'in gafil avlandığını ve büyük bir istihbarat başarısızlığı yaşadığını yazdı.

Ayrıca CNBC yayınladığı haberde, 1973 yılında İsrail ile Mısır ve Suriye öncülüğündeki Arap devletleri arasında yaşanan Yom Kippur Savaşı'na da atıfta bulunarak, Hamas'ın saldırılarının bu savaşın 50. yıldönümünde gerçekleştiğini vurguladı.

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TIMES OF ISRAEL: YARALI, ZAYIFLAMIŞ BİR İSRAİL DAHA ŞİDDETLİDİR

Times of Israel'de "Yaralı, zayıflamış bir israil daha şiddetlidir" adlı başlıkla okurlarına sunduğu haberde, İsraillilerin son derece aşağılandıklarının altı çizildi.

Haberde ayrıca, "Cumartesi gününe kadar İsrailliler güçlü ve güvende olduklarına inanıyorlardı. Cumartesi günü ikisinin de olmadığına inanmaya başladılar.

Bu basit değişiklikle Hamas'ın saldırısı büyük ölçüde başarılı oldu." ifadelerine yer verildi.

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HAARETZ: NETANYAHU BEDELİNİ ÖDEYECEK...

İsrail merkezli yayın organı Haaretz'de son olayları değerlendiren Amos Harel, başlığı "İsrail-Gazze Savaşı: Siyasi şok dalgaları gönderecek feci bir başarısızlık" olan bir analiz haberi yayınladı.

Haberde, İsrail'in tek sorunun Gazze'nin saldırılarındaki istihbarat başarısızlığı ve hazırlıksızlığı olmadığı savunuldu. Ayrıca İsrail'in operasyonel savunma anlayışının paramparça edildiği vurgulanırken, "Netanyahu savaştan sonra Hamas politikasının siyasi bedelini ödemek zorunda kalacak" ifadelerine de yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail istihbarat Hamas

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