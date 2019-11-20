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Hamas: "İsrail, esir askerlerinin salıverilmesi konusunda ciddi değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 01:50 | Son Güncelleme

Hamas: "İsrail, esir askerlerinin salıverilmesi konusunda ciddi değil"

Hamas Hareketi, İsrail hükümetinin, hareketin elindeki esir askerlerini geri alma konusunda gereken ciddiyeti göstermediğini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri harekete ait El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, "Daha önce pek çok kere İsrailli esirler konusunda görüşmeler oldu ancak İsrail hükümetinin, esir takası anlaşması imzalanması ve askerlerini geri alma konusunda ciddiyet sahibi olduğunu göremedik." dedi.

Aruri, İsrail ile esir takası yapmaya hazır olduklarını ancak bunun için öncelikle Gilad Şalit esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılıp sonra tekrar tutuklanan Filistinlilerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Aruri ayrıca, söz konusu Filistinli esirler serbest bırakılmadan İsrailli esirlerin akıbetleriyle ilgili açıklama yapmayacaklarını kaydetti.

- Kassam Tugaylarınca esir alındığı duyurulan İsrailliler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Nisan 2016'da elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.

İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş ancak Savunma Bakanlığı Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

İsrail tarafı ayrıca biri Etiyopya asıllı Avera Mengistu, diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının daha Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

Hamas, elindeki İsrail askerleri hakkında bilgi vermek için esir takası anlaşmasıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan Filistinlilerin serbest bırakılmasını şart koşuyor.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
esir takası Hamas israil

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