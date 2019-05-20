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Hamas, İsrail ile 6 aylık ateşkese varıldığını yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 22:37 | Son Güncelleme

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum: - "İsrail basınında yer alan, Hamas ile 6 aylık ateşkese varıldığı yönündeki haberler doğru değil"

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde tutan Hamas, İsrail ile 6 aylık ateşkese varıldığını yalanladı.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail basınında yer alan, Hamas ile 6 aylık ateşkese varıldığı yönündeki haberler doğru değil." ifadesini kullandı.

Berhum, İsrail'in bütün anlaşmaları uygulaması durumunda ateşkese varılacağını vurguladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında 6 aylık ateşkese varıldığını duyurmuştu. İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

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