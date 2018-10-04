"Hamas İsrail ile anlaşmaya hazır"

KUDÜS (AA) – Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, Hamas olarak savaşmak istemediklerini çünkü savaşın Filistinlilerin aleyhine olduğunu belirterek "İsrail ile bir anlaşmaya hazır olduklarını" belirtti. Sinvar, devam etmesi durumunda mevcut durumun bölgede büyük bir patlamaya dönüşeceği uyarısında bulundu. Sinvar, İtalyan gazeteci Francesca Borri'ye verdiği ve İsrail'in "Yedioth Ahronoth" ile İtalya'nın "La Repubblica" gazetelerinin bugünkü sayısında yayımlanan röportajında, neden şimdi bir İsrail gazetesine konuştuğuna ilişkin soruya "Çünkü bunun değişim için gerçek bir fırsat olduğunu görüyorum." cevabını verdi. İtalyan gazeteci Borri röportajın girişinde, "Sinvar ile görüştüm dediğimde ilk olarak 'Nerede görüştün, tünelde mi yoksa yer altındaki bir sığınakta mı?' sorusuyla karşılaşıyorum. Ancak ben 'Hayır, Gazze'deki ofisinde görüştüm' yanıtını veriyorum." diye yazdı. İsrail ile yeni bir savaşın kimsenin yararına olmadığını söyleyen Sinvar, "Yeni bir savaş kimsenin yararına değil. Elbette bizim de yararımıza değil." ifadelerini kullandı.

- "Dört sapanla nükleer güce karşı konulamaz" Sinvar, Filistinlilerin ellerindeki sapanlarla nükleer güç olan İsrail'e karşı bir şey elde edemeyeceğini ifade ederek, "Kim dört sapanla nükleer güce sahip bir devlete karşı koymak ister. Savaş ile hiçbir şey elde edilemez." dedi. İsrail ile daha fazla savaşmak istemediğini belirten Sinvar, "Ben, İsrail ile asla savaşmam demiyorum ancak daha fazla savaş istemiyorum diyorum. Tek isteğim ablukanın kaldırılması. Benim ilk görevim halkımın menfaati için çalışmak, onları korumak, özgür ve bağımsız olma haklarını savunmaktır." diye konuştu. Sinvar, "Gazze'de yaşanan insani krizde Hamas'ın sorumluluğu olduğu" yönündeki suçlamaları reddederek, "Bu insani krizin sorumlusu sınırı kapatanlar, sınırı açmaya çalışanlar değil. Ablukaya bir son vermemize yardımcı olabilecek herhangi bir kişiyle iş birliği yapmak benim sorumluluğumdur. (Gazze'deki ablukanın devam etmesi) Mevcut durumun devam etmesi halinde bir patlamadan kaçış yoktur." şeklinde konuştu. - İsrail ile anlaşmaya hazır