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Hamas: İsrail ile Gazze’deki gerginliği sona erdirmek için anlaşma sağlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2020 22:31 | Son Güncelleme

Hamas tarafından yapılan açıklamada, “İsrail ile Gazze’deki gerginliği sona erdirmek için anlaşma sağlandı” denildi.

Hamas: İsrail ile Gazze’deki gerginliği sona erdirmek için anlaşma sağlandı

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Gazze’deki gerginliği sona erdirmek için anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Hamas açıklamada, “Katar Temsilcisi Muhammed el-Amadi’nin arabuluculuğu ile gerçekleştirilen görüşmelerde İsrail ile Gazze’deki gerginliği sona erdirmek için anlaşma sağlandı. Anlaşma ile İsrail’e yönelik saldırılara son verilecek” ifadelerine yer verdi.

Gazze’de yaşanan koronavirüs salgını nedeni ile sağlık sisteminin çökmemesi ve insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğuna değinen Hamas, bu nedenle ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı.

İsrail’e yönelik saldırıların sona ermesi ile Kerem Şalom ve Erez geçişlerinin yeniden açılacağı belirtildi.

(İHA)

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