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İsrail askerleri taş attığı iddiasıyla Batı Şeria’da Filistinli bir çocuğa ateş etti

24.05.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Talmon Yahudi yerleşim birimi yakınlarında yoldan geçen 16 yaşındaki bir çocuğu İsrail araçlarına taş attığı iddiasıyla ateş açarak yaraladı.

İsrail askerleri taş attığı iddiasıyla Batı Şeria’da Filistinli bir çocuğa ateş etti

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail askerleri Batı Şeria’daki Ramallah kentinin batısında yer alan Talmon Yahudi yerleşim birimi yakınlarında Filistinli bir çocuğa ateş etti.

İSRAİL ARAÇLARINA TAŞ ATTIĞI İÇİN YARALADILAR

Haberde, İsrail askerlerinin çocuğu, İsrail araçlarına taş attiği iddiasıyla yaraladığına dikkat çekilirken, Filistin Kızılayına bağlı ilk yardım ekiplerinin 16 yaşındaki çocuğa müdahale ettiği vurgulandı.

Görgü tanıkları ise yaptığı açıklamada, 16 yaşındaki Filistinli çocuğun Talmon Yahudi yerleşim biriminin güvenlik elemanlarınca vurulduğunu aktardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tanıklar, çocuğun omuzundan yaralandığını ve Filistin Kızılayına bağlı ilk yardım ekiplerince Ramallah’taki Filistin Tıp Merkezine nakledildiğini ifade etti.

Sağlık görevlileri de hastaneye getirilen çocuğun ameliyata alındığı ve durumunun iyi olduğunu kaydetti.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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HAMAS: ELİ KOLU BAĞLI KALMAYACAĞIZ

Hamas Hareketi Gazze Şura Konseyi Başkanı Usame el-Mezini, Filistin direnişinin İsrail'in herhangi bir saldırısında eli kolu bağlı kalmayacağını belirterek, ülkenin kutsallarından gelecek savunma çağrılarına cevap vereceklerini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren saldırılarında Hamas'ın askeri kanadından hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Mezini, yapılan son savaşın Kudüs, Mescid-i Aksa, Şeyh Cerrah ve Şam Kapısı için olduğunu ifade etti.

"Direnişin kullandığı silah gücü, hazırladığının basit bir kısmıdır" diyen Mezini, direnişin askeri gücünün İsrail saldırılarında oldukça küçük bir zarar gördüğünü, bunun da "düşmanın tahmin ettiğinden çok daha kısa süre içinde telafi edileceğini" belirtti.

Mezini ayrıca, Filistin yönetimine, işgal güçlerinin Gazze'de yaptıklarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet edilmesi çağrısında bulundu.

HAMAS'IN GAZZE SORUMLUSU SİNVAR İKİNCİ KEZ KAMERALAR ÖNÜNE ÇIKTI

Hamas Hareketi'nin Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar da 11 gün süren İsrail saldırılarının bitmesinin ardından düzenlenen törene katılarak ikinci kez kameralar önüne çıkmış oldu.

Tören sırasında konuşma yapmayan Sinvar, basın mensuplarına da herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail tarafından aranan simalar arasında yer alıyor. (AA)

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