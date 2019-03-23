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Hamas, İsrail'i kınayan BM tasarısından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

Hamas, İsrail'i kınayan BM tasarısından memnun

GAZZE (AA) - Hamas, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 40. oturumunda, İsrail'i kınayan karar tasarısının kabul edilmesini "doğru yolda atılmış bir adım" olarak nitelendirdi.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın memnuniyetle karşılandığı ve bunun Filistinlilerin haklarının desteklenmesi, uluslararası forumlarda İsrail'in suçluluğunun ortaya konması yolunda atılmış doğru bir adım olduğu ifade edildi.

İsrail'in işlediği suçlardan ötürü yargılanması için fiili adımlar atılması çağrısı yapan Hamas, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesini, Golan Tepeleri'nin Suriye'ye ait olduğunun netleştirilmesini ve işgal altındaki bir bölge olarak kabul edilmesini istedi.

İHK dün, işgal altındaki Filistin topraklarında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) varlığını güçlendiren ve İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti.

BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonunun geçen ayki raporuna değinilen karar tasarısında Komisyonun, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurmasından derin endişe duyulduğu ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Hamas İHK israil

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