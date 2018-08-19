HABER

"Hamas, İsrail'le ateşkes görüşmelerini sonlandırmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 01:17 | Son Güncelleme

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat: "Hamas'ın, İsraille tek taraflı ateşkes çabasını sonlandırmasından ve 2014'te imzalanan ateşkes üzerinden bir anlaşma sağlanmasından yanayım"

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat, Hamas'ın İsraille tek taraflı ateşkes çabasını sonlandırmasından ve 2014'te imzalanan ateşkes üzerinden bir anlaşma sağlanmasından yana olduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan Ureykat, müzakereler ve ateşkesin, FKÖ'nün eliyle yapılması gerektiğini belirterek, ateşkesten yana olduğunu ancak 2014'te Mısır aracılığıyla İsrail ile varılan ateşkese dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Hamas'a hitaben, "Bir grubunun Eriha'da veya El-Halil'de İsrail'le ateşkes yapması mümkün mü? Kendi aklınızla karar verin?" ifadelerini kullanan Ureykat, ABD ve İsrail tasarımı olan Yüzyılın Anlaşması'nın, Gazze Şeridi'ni Batı Şeria ve Kudüs'ten ayırma temeli üzerine oturduğunu aktardı.

Ureykat, "Gazze'siz bir Filistin devleti olamayacağı gibi Gazze'de tek başına bir devletin de kurulamayacağını" savunarak, 2014'te olduğu gibi Mısır'ın girişimi ve arabuluculuğunda İsrail, FKÖ, Hamas ve İslami Cihad arasında bir ateşkes sağlanmasından yana olduğunu belirtti.

"Bir Filistinli bir grubun İsrail ile ateşkes görüşmesi, tarihte hiç olmamış bir durum." diyen Ureykat, bu durumu "abes" olarak nitelendirerek, Hamas'ın görüşmeleri durdurmasını talep etti.

Ureykat, Filistinli grupların değil FKÖ'nün, Filistin halkı adına İsrail'le herhangi bir ateşkes için görüşme yetkisine sahip taraf olduğunu söyleyerek "Şu anda ateşkes için yürütülen çabalar, ulusal projeyi yok etmeye çalışan ABD'nin Yüzyılın Anlaşması'nın ayağını oluşturuyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in Haaretz gazetesi, dün, perşembe akşamı toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Hamas ile 6 maddede anlaşmaya vardığını iddia etmişti.

Gazetenin iddiasına göre anlaşma, Gazze ile İsrail arasında kapsamlı bir ateşkes sağlanması, Gazze Şeridi'ndeki tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'in (Kerem Şalom) yeniden açılması, balıkçıların avlanma mesafesini 9 mile çıkarması Gazze'ye tıbbi ekipman ve insani yardım malzemesinin girişinin sağlanması, Hamas'ın elinde olduğu iddia edilen İsrailli 2 asker ve 2 sivilin iade edilmesi, Gazze'nin altyapısının yabancı sermaye ile yeniden inşa edilmesi ile hava ve deniz limanının inşa edilmesi konularını içeriyor.

- İsrail'in 2014'teki saldırılarında 2 bin 158 Filistinli şehit oldu

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, İsrail'in "Koruyucu Hat Operasyonu" adını verdiği ve 7 Temmuz 2014'te başladığı saldırılarda, 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli şehit olmuştu.

Filistinli grupların İsrail'in hava saldırılarına roket ve füzelerle karşılık vermesi sonucu yaşanan çatışmalar ve atılan roketler nedeniyle 67'si asker, 73 İsrailli öldü.

Gazze'nin altyapısına büyük ölçüde zarar veren ve bir çok kişiyi evsiz bırakan saldırılar, Mısır'ın ara buluculuğunda, taraflar arasında 27 Ağustos 2014'te varılan ateşkes ile son bulmuştu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde büyük yangın! 42 kişi zehirlendi, 25 hayvan telef olduErzurum'un Yakutiye ilçesinde büyük yangın! 42 kişi zehirlendi, 25 hayvan telef oldu
Umurbey’de, Alexandra Stan rüzgarı estiUmurbey’de, Alexandra Stan rüzgarı esti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ateşkes filistin kurtuluş örgütü Hamas israil Saib Ureykat

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Fener'i Volkan yaktı!

Fener'i Volkan yaktı!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde büyük yangın! 42 kişi zehirlendi, 25 hayvan telef oldu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde büyük yangın! 42 kişi zehirlendi, 25 hayvan telef oldu

Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda yangın paniği! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi!

Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda yangın paniği! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları

CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim

CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim

Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.