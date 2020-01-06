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  4. Hamas lideri Haniye: "Süleymani’nin Kudüs şehidi olduğunu deklare ederim”

Hamas lideri Haniye: "Süleymani’nin Kudüs şehidi olduğunu deklare ederim”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

İran’in başkenti Tahran’da Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze törenine katılan Hamas lideri İsmail Haniye, "Tümgeneral Süleymani’nin Kudüs şehidi olduğunu deklare ederim” dedi.ABD’nin Bağdat Havaalanı’nda düzenlediği operasyonda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi.

İran’in başkenti Tahran’da Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze törenine katılan Hamas lideri İsmail Haniye, "Tümgeneral Süleymani’nin Kudüs şehidi olduğunu deklare ederim” dedi.
ABD’nin Bağdat Havaalanı’nda düzenlediği operasyonda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi. Süleymani’nin cenazesine, aralarında Hamas lideri İsmail Haniye’nin de bulunduğu bir dizi üst düzey isim katıldı. Cenaze töreninde konuşma yapan Haniye, İslam İran Cumhuriyeti’ne ve İran halkına başsağlığı dileyerek, "Tümgeneral Süleymani’nin Kudüs şehidi olduğunu deklare ederim” dedi. Süleymani’nin Filistin direnişini destekleme konusunda mühim bir rol oynadığını belirten Haniye, ABD’nın korkunç bir suç işlediğini vurguladı.

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