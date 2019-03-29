Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'deki insani krizin çözülmesi için Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail'le "ciddi bir ateşkes" üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Hamas lideri Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın ara buluculuğunda gerçekleştirilecek anlaşmanın, "saldırıların durdurulması, insani yardımların ulaştırılması, projelerin yürütülmesi ve sınırların açılması"nı kapsadığını belirtti.

Ateşkes anlaşmasının, başta elektrik kesintisi olmak üzere kronikleşen birçok sorunun Gazze ablukası kaldırılarak çözülmesini de içerdiğini ifade eden Heniyye, Mısır ve Filistinli diğer siyasi gruplarla "ciddi bir ateşkese" varmak amacıyla çarşamba gününden bu yana görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

Hamas'ın önemli bir yol ayrımında olduğunu vurgulayan Heniyye, İsrail'in tutumu ve Filistin halkının taleplerine yaklaşımını ciddi bir şekilde incelediklerini bu çerçevede yarınki Toprak Günü'ne kadar yol haritasının netleşeceğini aktardı.

Katar ile Birleşmiş Milletler'le de olduğu gibi ablukanın hafifletilmesi ve imar konularında yakın temas halinde olduklarını bildiren Heniyye ayrıca, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumlarının iyileştirilmesi, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı meselelerinin masada olduğuna dikkati çekti.