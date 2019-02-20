Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Batı Şeria'daki Filistinlilere cuma günü Mescid-i Aksa'da toplanmaları çağrısı yaptı.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlileri cuma günü Mescid-i Aksa'da toplanma ve orada nöbet tutarak İsrail'in attığı adımları başarısız kılmaya davet etti.

Heniyye, "Bedeli ne olursa olsun Aksa'ya kurulan komplolar işe yaramayacak." ifadesini kullandı.

Filistinli direnişçileri Mescid-i Aksa'yı korumaya davet eden Heniyye, Arap dünyasından da İsrail ile normalleşme çabaları ve yöneticileriyle bir araya gelmeyi bırakarak, Filistin davasının önemi ve İsrail'in gerçek düşman olduğunun farkına varmasını istedi.

İsrail polisi eşliğindeki onlarca fanatik Yahudi bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisinin korumasında, sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girmişti.

- Son günlerde gerilim arttı

İsrail polisi dün akşam Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.