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Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları... Ölürken de direnmiş! Üzerinden çıkanlar dikkat çekti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.10.2024 06:45
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İsrail ordusu, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın öldürülmeden önceki videosunu yayımladı. Söz konusu videoda Sinvar olduğu belirtilen kişinin son ana kadar direndiği görülüyor. Sinvar, kendisine doğru yaklaşan bir İsrail dronuna son gücüyle elindeki sopayı fırlatıyor. Öte yandan Sinvar'ın üzerinden çıkanlar da dikkat çekti.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları... Ölürken de direnmiş! Üzerinden çıkanlar dikkat çekti

İsrail ordusu, İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından Hamas lideri olan Yahya Sinvar'ın son anlarına ait olduğunu belirterek bir video yayımladı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) sosyal medya hesabında paylaşılan videoya göre Sinvar olduğu iddia edilen kişi insansız hava aracı üzerindeki kamera ile kaydedildi.

YIKILMIŞ BİNADA TEK BAŞINA

Sinvar olduğu belirtilen kişinin büyük bölümü yıkılmış bir bina içerisinde görülüyor.

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ELİNDEKİ SOPAYI FIRLATMIŞ

Hamas lideri, kendisine tank mermisi atılmadan önce insansız hava aracına tahta bir sopa fırlatarak son ana kadar direndi.

Sinvar’ın öldürülmeden önce bir İsrail askerini de yaraladığı bildirildi.

Hamas liderinin son anlarında yalnız olduğu ve "sonuna kadar direndiği" belirtildi.

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SİNVAR'IN ÜZERİNDEN ÇIKANLAR...

Öte yandan CNN Türk'te Hande Fırat ile Gece Görüşü programında Doç. Dr Levent Ersin Orallı fotoğrafa ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Çok büyük ihtimalle Kuran ya da bir hadis kitabı var. Bir mendil olduğunu görüyoruz. Tespih var, zikirmatik var. El feneri var. Bir mermi var. Aslında başından sonuna sahada olan birinin üzerinden çıkacak şeyleri. Bir pasaport var kendisine ait değil.

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Ne denli sahada olduğunu, ömrünü her koşula hazırlıklı geçirdiği görülüyor. İbadet ile bu zorlukları atlamaya çalıştıklarının en önemli göstergesi. Bir yanda asker, bir yanda bir inançlı. 2 milyarlık Müslüman dünya Gazze'ye sahip çıkamadı ama Gazze'de bir lider 2 milyarlık Müslüman dünyaya böyle bir ders verdi."

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Sinvar, 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Hamas'ın önceki lideri Heniyye gibi aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kökenli olan Sinvar, Gazze İslam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçlamasıyla ikinci defa tutuklandı.

Sinvar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında ise 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Hamas'ın 11 Ekim 2011'de İsrail ile yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde 23 yıl sonra İsrail hapishanelerinden serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.

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Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlere göre, Sinvar, İsrail'in hava saldırısından kurtulmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu.

Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyordu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

İsrail, Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nın "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyordu.

Hamas'ın yeni lideri Sinvar da öldürüldü! İHA ile tespit edildiği anlar paylaşıldı Hamas'ın yeni lideri Sinvar da öldürüldü! İHA ile tespit edildiği anlar paylaşıldı
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