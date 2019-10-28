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Hamas liderinden "kapsamlı seçim" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 19:56 | Son Güncelleme

Hamas lider İsmail Heniyye: "Sandığa gitmeye hazırız. Kapsamlı bir seçime girme konusunda da herhangi bir endişemiz yok"

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, hareketinin; genel, başkanlık ve ulusal konsey şeklinde kapsamlı seçimlerin yapılması konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.

Heniyye, Gazze'yi ziyaret eden Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistinli grupların yöneticileri de hazır bulundu.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Heniyye, seçimlere girmeye hazır olduklarını, şeffaflığın tüm şartları sağlandığı takdirde seçim sonuçlarına saygı göstereceklerini ifade etti.

Heniyye, "Sandığa gitmeye hazırız. Kapsamlı bir seçime girme konusunda da herhangi bir endişemiz yok." dedi.

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Nasır da seçimlerle ilgili bazı maddeler ve ulusal tutum konusunda Filistinli gruplarla anlaştığını söyledi.

Nasır, "Yarın Ramallah'a döneceğiz. Seçimlere çok yaklaştık gibi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin Merkez Seçim Komitesinden bir heyet, genel seçimlerin yapılması konusunda Filistinli gruplarla istişare için dün akşam Batı Şeria'dan Gazze'ye gelmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Hamas ise bir gün sonra Filistin devlet başkanlığı ve genel seçimlerinin eş zamanlı yapılmasını istediklerini açıklamıştı.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hamas İsmail Heniyye Seçim Komitesi

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