Hamas liderinden "kapsamlı seçim" vurgusu

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, hareketinin; genel, başkanlık ve ulusal konsey şeklinde kapsamlı seçimlerin yapılması konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.

Heniyye, Gazze'yi ziyaret eden Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistinli grupların yöneticileri de hazır bulundu.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Heniyye, seçimlere girmeye hazır olduklarını, şeffaflığın tüm şartları sağlandığı takdirde seçim sonuçlarına saygı göstereceklerini ifade etti.

Heniyye, "Sandığa gitmeye hazırız. Kapsamlı bir seçime girme konusunda da herhangi bir endişemiz yok." dedi.

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Nasır da seçimlerle ilgili bazı maddeler ve ulusal tutum konusunda Filistinli gruplarla anlaştığını söyledi.

Nasır, "Yarın Ramallah'a döneceğiz. Seçimlere çok yaklaştık gibi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin Merkez Seçim Komitesinden bir heyet, genel seçimlerin yapılması konusunda Filistinli gruplarla istişare için dün akşam Batı Şeria'dan Gazze'ye gelmişti.