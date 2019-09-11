Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını Filistin halkına ve topraklarına düşmanlık siyaseti olarak nitelendirdi.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'ndeki yerleşimleri ilhak etme yönündeki açıklamaları gerçekleri değiştirmeyecek, halkımızın işgal ve işgalin planlarıyla mücadele için gösterdiği direnişi durduramayacaktır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun söz konusu açıklamaları ABD'nin teşviki ile yaptığına dikkati çeken Berhum, söz konusu açıklamaların, bütün Filistinli grupların çeşitli yollarla direnişi ve mücadeleyi sürdürmek için ulusal bir strateji benimseyerek, somut ve sorumlu adımlar atmasını gerektirdiğini ifade etti.

Netanyahu, bugün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ayrıca, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.

