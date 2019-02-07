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Hamas, siyasi bölünmüşlüğü bitirecek çabalardan memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 00:40 | Son Güncelleme

Hamas yöneticilerinden İsam ed-Dalis: - "Filistin iç işlerini düzenleyecek, siyasi sistemi ortaklık ve birlik temelinde yeniden inşa edecek herhangi bir bölgesel çabayı memnuniyetle karşılıyoruz"

GAZZE (AA) - Hamas yöneticilerinden İsam ed-Dalis, Filistinliler arasındaki siyasi bölünmüşlüğü sona erdirecek bölgesel her türlü çabayı memnuniyetle karşılayacaklarını bildirdi.

Dalis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin iç işlerini düzenleyecek, siyasi sistemi ortaklık ve birlik temelinde yeniden inşa edecek herhangi bir bölgesel çabayı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Dalis, daha önce Filistinli grupların fikir birliğine vardığı ve üzerinde anlaştığı konulara uyulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, Filistinli grupların ulusal birliği yeniden sağlama yollarını görüşeceği Kahire'deki toplantıya Mısır tarafından davet edildiklerini duyurmuştu.

Görüşmede, Filistin ulusal projesinin karşılaştığı sorunların, ulusal birliği yeniden sağlama ve bölünmeyi bitirme yollarının ele alınacağını belirten Bedran, toplantının ne zaman yapılacağına dair bilgi vermemişti.

Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin üst düzey yetkililerinden oluşan heyetler, pazar günü Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti. Heyetler, Mısır yönetimiyle Filistin meselesi ve ikili ilişkilere dair konularda görüş alışverişinde bulunuyor.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.

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Filistin Filistinli gruplar Hamas siyasi bölünmüşlük

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