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Hamas, ulusal birlik hükümetinin gözetiminde yapılacak seçime hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 15:42 | Son Güncelleme

Hamas, ulusal birlik hükümetinin gözetiminde yapılacak seçime hazır

Hamas Hareketi, uzlaşıyla kurulacak ulusal birlik hükümetinin gözetiminde yapılacak başkanlık ve yasama seçimlerine hazır olduğunu açıkladı.

Hamas Hareketi Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hamas, Filistin Seçim Merkez Komitesi Başkanı Hanna Nasır'a Gazze Şeridi'ne yaptığı son ziyarette, uzlaşıyla kurulacak ulusal birlik hükümetinin denetiminde başkanlık ve yasama seçimlerini kabul ettiğini iletti." dedi.

Seçimlerin ardından Ulusal Konsey seçimlerinin yapılması için tarih belirlenmesi gerektiğini ifade eden Kanu, 2011'de Fetih Hareketi ile imzalanan uzlaşı anlaşmasını uygulamaya hazır olduklarını ve Filistin halkına hizmet eden tüm çözümlere açık olduklarını vurguladı.

Kanu, Hamas tarafından Nasır'a seçim hakkında iletilen konuda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan cevap beklediklerini dile getirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, geçen çarşamba beraberindeki bir heyetle Gazze Şeridi'ne gelen Filistin Seçim Merkez Komitesi Başkanı Hanna Nasır ile görüşmüştü.

- Filistinliler arasındaki siyasi bölünmüşlük

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamıştı. Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirecek "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı ancak Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

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Fetih Hamas seçimler

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