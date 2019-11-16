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Hamas: "UNRWA'nın görev süresinin uzatılması Filistin meselesinin haklılığını gösteriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 23:09 | Son Güncelleme

Hamas: "UNRWA'nın görev süresinin uzatılması Filistin meselesinin haklılığını gösteriyor"

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) görev süresinin 2023'e kadar uzatılması kararının, Filistin meselesinin haklı bir mesele olduğunu gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün BM Genel Kurulu 4. Komite Toplantısı'nda UNRWA'nın görev süresinin uzatılması kararı alınması memnuniyetle karşılandı.

"Söz konusu kararın Filistin ve özellikle de mülteciler meselesinin haklılığının göstergesi olduğu" belirtilen açıklamada, bunun, ABD ve İsrail'in yıllardır, UNRWA'nın imajını zedeleyerek Filistin meselesini tarih sayfasından silme çabalarına indirilmiş bir darbe olduğu ve ABD'nin desteğini almasına rağmen İsrail'in yalnızlığını gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, bu kararın ardından UNRWA'nın Filistinli mülteciler konusunda üzerine düşen görevi yerine getirebilmesi için siyasi ve maddi düzeyde ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanmasının beklendiğine dikkati çekildi.

Hamas ayrıca karar lehine oy kullanan tüm ülkelere teşekkür etti ve çekimser kalan ülkelere de konumlarını gözden geçirme çağrısında bulundu.

1949'da kurulan UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya sağladığı finansal desteği kesmesi uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya sokmuştu.

BM Genel Kurulu 4. Komite Toplantısı'nda dün yapılan oylamada, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına 170 ülke destek verirken, ABD ve İsrail "hayır" oyu kullanmış, 7 ülke ise çekimser kalmıştı.

ABD'nin 2017'de finansal desteği kestiği ve görev süresinin uzatılmasına karşı çıktığı UNRWA Haziran 2023'e kadar görev yapacak.

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Hamas UNRWA

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