Hamas: "UNRWA'nın görev süresinin uzatılması Filistin meselesinin haklılığını gösteriyor"

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) görev süresinin 2023'e kadar uzatılması kararının, Filistin meselesinin haklı bir mesele olduğunu gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün BM Genel Kurulu 4. Komite Toplantısı'nda UNRWA'nın görev süresinin uzatılması kararı alınması memnuniyetle karşılandı.

"Söz konusu kararın Filistin ve özellikle de mülteciler meselesinin haklılığının göstergesi olduğu" belirtilen açıklamada, bunun, ABD ve İsrail'in yıllardır, UNRWA'nın imajını zedeleyerek Filistin meselesini tarih sayfasından silme çabalarına indirilmiş bir darbe olduğu ve ABD'nin desteğini almasına rağmen İsrail'in yalnızlığını gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, bu kararın ardından UNRWA'nın Filistinli mülteciler konusunda üzerine düşen görevi yerine getirebilmesi için siyasi ve maddi düzeyde ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanmasının beklendiğine dikkati çekildi.

Hamas ayrıca karar lehine oy kullanan tüm ülkelere teşekkür etti ve çekimser kalan ülkelere de konumlarını gözden geçirme çağrısında bulundu.