GAZZE (AA) - Hamas ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonunun, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği yönündeki raporunu memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in tüm engelleme çalışmalarına rağmen komisyonun görevini tamamladığı ve önemli sonuçlara ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplumdan, Gazze ablukasının hemen ve şartsız kaldırılması için tüm yolların denenmesini, savaş suçlularının yakalanıp uluslararası adalet önünde yargılanmasını talep ediyoruz. Ayrıca halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve zorla çıkarıldığı topraklarına geri dönebilme gibi temel haklarına ulaşabilmesini istiyoruz." denildi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada ise "Hazırlanan rapor, olumlu bir adım. Ancak bununla yetinilmeyip belgelenen ihlallerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) götürülmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.