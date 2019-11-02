Hamas ve İslami Cihad Gazze'de tansiyonun yükselmesinden İsrail'i sorumlu tuttu

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze'de İzzeddin Kassam Tugaylarına ait hedefleri bombalamıştı. İsrail ordusunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'den fırlatıldığı belirtilen 10 rokete karşılık savaş uçaklarının, buradaki bazı hedefleri vurmaya başladığı kaydedilmişti.

İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada da "İsrail Başbakanı (Binyamin Netanyahu) başarısızlığı ve yolsuzluğunu örtbas etmek için Gazze Şeridi'ne saldırarak tansiyonu yükseltmeye çalışıyor." denildi.

Berhum, savunmasız sivillerin ve direniş noktalarının hedef alınmasının sadece İsrail'e karşı birlik olmaya yarayacağını ifade ederek, "Gazze'deki direnişin masum sivillerin kanının akıtılmasına izin vermeyeceğini" kaydetti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze'de masum sivilleri ve Hamas'a ait askeri noktaları hedef alarak tansiyonu tehlikeli bir şekilde tırmandırıyor." ifadelerine yer vererek, Gazze'de yükselen tansiyondan İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Hamas ve İslami Cihad, Gazze'de tansiyonun yükselmesinden İsrail'i sorumlu tutarak bu adımı "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

- İsrail dünkü Büyük Dönüş Yürüyüşlerinde 144 kişiyi yaralamıştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin, 73'ü gerçek mermi ve şarapnel parçalarıyla olmak üzere 144 Filistinliyi yaraladığı belirtilmişti.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada, yaralılar arasında 53 çocuk, 3 kadın, 2 sağlık görevlisi ve bir gazetecinin bulunduğu ifade edilmişti.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı günden bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit edildi, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

