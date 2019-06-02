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Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 16:44 | Son Güncelleme

Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmesini kınayarak, olayların tırmandırılmasındaki sorumluluğun İsrail'e ait olduğunu açıkladı.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskın şiddetle kınandı.

Baskınların, İsrail'in Aksa'ya yönelik saldırgan ve provokatif tutumunun sonucu olduğu belirtilen açıklamada, doğacak gerginlik ve olayların tırmandırılmasındaki sorumluluğun İsrail'e ait olduğu ifade edildi.

Açıklamada Filistinlilere, İsrail'in baskınlarına karşı koyma çağrısı yapılarak, Arap ve İslam ülkelerinden de Müslümanların ilk kıblesini koruma ve İsrail'in ihlallerine duydukları öfkeyi göstermeleri istendi.

Aralarında aşırı sağcı eski milletvekili Haham Yehuda Glick'in de olduğu yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemişti.

Yahudilere tekbir getirerek tepki gösteren cemaate İsrail polisi tarafından ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunulmuş, çok sayıda Filistinli darbedilmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Harem-i Şerif’e baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının bin 179 olduğunu, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın hürmetini kasten ve alenen ihlal ettiğini belirtmişti.

Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail, 2 Haziran 1981'de uluslararası hukuku hiçe sayarak burayı ilhak etti. İsrailli Yahudiler bundan tam 52 yıl önce bugün gerçekleşen işgale "Kudüs'ün birleştirmesi ismini" vererek bunu çeşitli taşkınlıklarla kutluyor.

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Hamas Islami Cihad

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