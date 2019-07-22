Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e yıkım tepkisi

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasını kınadı.

Hamas'tan İsrail güçlerinin Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasına dair yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, toprağın asıl sahiplerini zorla yerlerinden ederek sistematik bir şekilde Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmek istiyor. Yıkma girişimi tüm boyutlarıyla bir etnik temizliktir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in ABD'den aldığı destekle bu tür girişimlere yöneldiği ve Filistinlilere yönelik ihlallerini artırdığına dikkat çekilen açıklama, şöyle devam etti:

"İsrail ihlallerin dozunu yankıları konusunda uyardığımız Bahreyn Çalıştayı'ndan sonra ciddi şekilde artırmıştır. Ancak bu, Filistin halkının direnişini etkileyemeyecektir."

İslami Cihad Hareketi de yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'e tepki gösterdi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İşgalci İsrail'in Kudüs'teki evleri yıkması, halkını yerinden etmesi, Filistin halkına karşı işlenmiş bir suçtur. Bu ihlaller (ABD Başkanı Donald) Trump'ın anlaşmasının (Yüzyılın Anlaşması), işgal ve normalleşme sürecinin doğrudan bir sonucudur."