HABER

Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e yıkım tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 12:20 | Son Güncelleme

Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e yıkım tepkisi

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasını kınadı.

Hamas'tan İsrail güçlerinin Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasına dair yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, toprağın asıl sahiplerini zorla yerlerinden ederek sistematik bir şekilde Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmek istiyor. Yıkma girişimi tüm boyutlarıyla bir etnik temizliktir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in ABD'den aldığı destekle bu tür girişimlere yöneldiği ve Filistinlilere yönelik ihlallerini artırdığına dikkat çekilen açıklama, şöyle devam etti:

"İsrail ihlallerin dozunu yankıları konusunda uyardığımız Bahreyn Çalıştayı'ndan sonra ciddi şekilde artırmıştır. Ancak bu, Filistin halkının direnişini etkileyemeyecektir."

İslami Cihad Hareketi de yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'e tepki gösterdi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İşgalci İsrail'in Kudüs'teki evleri yıkması, halkını yerinden etmesi, Filistin halkına karşı işlenmiş bir suçtur. Bu ihlaller (ABD Başkanı Donald) Trump'ın anlaşmasının (Yüzyılın Anlaşması), işgal ve normalleşme sürecinin doğrudan bir sonucudur."

İsrail güçlerinden çok sayıda asker ve polis sabah erken saatlerden itibaren iş makineleri eşliğinde, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu gerekçesiyle Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'ne gelerek, Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başladı.

- Ne olmuştu?

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme dün bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Gören şaşırıyor! Dev tavşanGören şaşırıyor! Dev tavşan
Düğün magandası 2 kişiyi vurduDüğün magandası 2 kişiyi vurdu
Bir İngiliz Antropoloğun Gözünden 31 Mart Olayları ve İstanbulBir İngiliz Antropoloğun Gözünden 31 Mart Olayları ve İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hamas israil yıkım

En Çok Okunan Haberler

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Transferde bomba patladı

Transferde bomba patladı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşinin ifadesi ortaya çıktı!

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

Son dakika: Bingöl'de mavi ve gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Asansörde korkunç ölüm! Çığlıklarını duyan koştu ama...

Asansörde korkunç ölüm! Çığlıklarını duyan koştu ama...

FSM Köprüsü'ndeki asfalt çalışmasında son durum havadan görüntülendi

FSM'de son durum havadan görüntülendi

Fransa ve ABD askeri gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yarım saat arayla Boğaz'dan böyle geçtiler!

Son dakika: Batman'da bir TIR'da 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da ele geçirildi! PKK'ya büyük darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.