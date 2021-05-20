Hamas yetkilisi: “1-2 Gün İçinde Ateşkes Bekliyorum”

Uluslararası toplumun on gündür devam eden İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesi için ateşkes çabaları sürüyor. Gazze’nin kontrolunu elinde bulunduran Hamas’tan üst düzey bir yetkili 1-2 gün içinde ateşkese varılmasını beklediğini söyledi.

Üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzuk Lübnan’da Hizbullah’a yakın bir yayın kuruluşu olarak bilinen Al-Mayadeen televizyonuna konuştu. Marzuk, “Ateşkese ilişkin devam eden çabaların başarılı olacağını düşünüyorum. Bir ya da iki gün içinde ateşkese varılmasını ve ateşkesin karşılıklı anlaşma temeline dayanmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Taraflar arasında arabuluculuk yapan Mısır’dan bir güvenlik kaynağı da tarafların ilkesel olarak ateşkes konusunda uzlaşma sağladıklarını ancak ayrıntıların kapalı kapılar ardında müzakere edildiğini belirtmişti.

Çatışmaların başladığı 10 Mayıs’tan bu yana Filistinli yetkililere göre 228 kişi hayatını kaybetti. İsrailli yetkililere göre roket saldırılarında 2’si çocuk 12 kişi hayatını kaybetti. Gazze’deki sağlık yetkililerine göre, çatışmalarda Filistin tarafında yaşanan can kayıpları arasında 65 çocuk var. Çatışmalarda 1600’den fazla kişi de yaralandı.