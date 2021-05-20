Hamas yetkilisi: “1-2 Gün İçinde Ateşkes Bekliyorum”

Uluslararası toplumun on gündür devam eden İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesi için ateşkes çabaları sürüyor. Gazze’nin kontrolunu elinde bulunduran Hamas’tan üst düzey bir yetkili 1-2 gün içinde ateşkese varılmasını beklediğini söyledi.
Üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzuk Lübnan’da Hizbullah’a yakın bir yayın kuruluşu olarak bilinen Al-Mayadeen televizyonuna konuştu. Marzuk, “Ateşkese ilişkin devam eden çabaların başarılı olacağını düşünüyorum. Bir ya da iki gün içinde ateşkese varılmasını ve ateşkesin karşılıklı anlaşma temeline dayanmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Taraflar arasında arabuluculuk yapan Mısır’dan bir güvenlik kaynağı da tarafların ilkesel olarak ateşkes konusunda uzlaşma sağladıklarını ancak ayrıntıların kapalı kapılar ardında müzakere edildiğini belirtmişti.
Çatışmaların başladığı 10 Mayıs’tan bu yana Filistinli yetkililere göre 228 kişi hayatını kaybetti. İsrailli yetkililere göre roket saldırılarında 2’si çocuk 12 kişi hayatını kaybetti. Gazze’deki sağlık yetkililerine göre, çatışmalarda Filistin tarafında yaşanan can kayıpları arasında 65 çocuk var. Çatışmalarda 1600’den fazla kişi de yaralandı.
Çarşamba gecesi çatışmalar sürdü
İsrailli kaynaklara göre, Çarşamba gecesi Gazze’den ateşlenen roketin İsrail’in güneyindeki Sderot kentindeki bir eve isabet ettiği ve roket saldırısında 72 yaşında bir kişinin yaralandığı belirtildi.
Hastane kaynaklarına göre, Gazze’nin Deir-El-Balah bölgesine yönelik İsrail’in hava saldırısında ise Filistinli bir kişi, iki yaşındaki kızı ve yedi aylık hamile olduğu belirtilen eşi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada Çarşamba günkü hava saldırılarında Gazze’nin kuzey ve güneyinde Hamas tarafından kullanıldığını belirttiği binaları hedef aldığını savundu.
Gazze’de yaklaşık 450 bina ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Bu binalar arasında altı hastane, dokuz sağlık merkezi de yer alıyor.
Lübnan’dan İsrail’e roket ateşlendi
Lübnan’dan da İsrail’e dört roket ateşlendi. İsrail ordusu, bunun İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların başlangıcından bu yana Lübnan’dan İsrail’e yönelik üçüncü roket saldırısı olduğunu belirtti. Roket saldırısını üstlenen olmadı.
İsrail ordusu Lübnan’dan 4 roket atılmasının ardından Lübnan’daki bazı hedeflerin top ateşiyle vurulduğunu açıkladı. Roketlerden birinin havada imha edildiği, diğer üç roketinse boş araziye düştüğü belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Her cephede her senaryoya hazırlıklıyız” denildi. İsrail ordusu sözcüsü Hidai Zilberman, İsrail ordusunun saldırıdan Hizbullah’ın değil, Lübnan’ın güneyinde etkili olan küçük Filistinli bir gurubun sorumlu olduğu görüşünde olduğunu söyledi.