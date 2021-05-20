Hamas yetkilisi: 1 veya 2 gün içinde ateşkese varılabilir

Heiko Maas, İsrail ziyaretinde duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.Hamas temsilcisi Musa Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ettiğini söyledi. "Bir ya da iki gün içinde karşılıklı anlaşmaya dayanan ateşkese varılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamalar, Hamas ve İsrail arasında günlerdir süren ve bugün de devam eden saldırıların ardından geldi. İsrail dün gece Hamas'ın Gazze kentindeki tünel sisteminin bazı bölümlerini bombalamış, İsrail ordusundan yapılan açıklamada da 24 saat içinde "metro" adı verilen tünel sistemi üzerinde yer alan onlarca hedefin vurulduğu belirtilmişti.

Reuters haber ajansının haberine göre bir Mısır güvenlik kaynağı, arabulucuların yardımıyla tarafların temelde bir ateşkes üzerinde anlaştıklarını ifade etti. Detaylar ise henüz açıklanmadı.

Maas İsrail'de

Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün resmi ziyaret amacıyla İsrail'e gitti. Temasları sırasında, İsrail hükümeti ile dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Maas, İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurguladı. "Bugün buraya sizinle dayanışmamızı göstermek için geldim" diyen Maas, "İsrail‘in kendini büyük çaptaki, kabul edilemez saldırılara karşı korumaya hakkı var. Bizim için İsrail'in ve Almanya'daki Yahudilerin güvenliği tartışmaya kapalı ve İsrail buna her zaman güvenebilir" ifadesini kullandı.