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Hamas yetkilisi: Ateşkes çabalarının 1-2 gün içerisinde başarıya ulaşacağına inanıyorum

20.05.2021 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Moussa Abu Marzouk, İsrail ile yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin "Devam eden çabaların başarıya ulaşacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Hamas yetkilisi: Ateşkes çabalarının 1-2 gün içerisinde başarıya ulaşacağına inanıyorum

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Moussa Abu Marzouk, İsrail ile yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin "Devam eden çabaların başarıya ulaşacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Lübnan'da yayın yapan TV kanalı al-Mayadeen'e yaptığı açıklamada Marzouk, 1-2 gün içerisinde karşılıklı anlaşma temelinde bir ateşkesin sağlanmasını beklediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek ateşkes yolunda gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

Telefon görüşmesinin ardından basının karşısına çıkan Netanyahu ise askeri operasyonlara ilişkin kararlılıklarını dile getirdi.

Ancak İsrail'deki bir BBC muhabiri, hava saldırılarının daha az yoğun olduğunu bildirdi.

Reuters'a konuşan Mısırlı bir güvenlik kaynağı da arabulucuların yardımıyla tarafların prensipte ateşkesi kabul ettiklerini, ancak ayrıntıların hala gizlice müzakere edildiğini söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu da Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Elçisi Tor Wennesland'ın Katar'da Hamas şefi İsmail Haniyeh ile görüştüğünü aktardı.

Demir Kubbe

Gerilim sürmeye devam ediyor

Tüm bu gelişmelere rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da, Filistin'den İsrail'e atılan roketler de devam etti.

İsrail'in gece yarısı Gazze'ye yönelik hava saldırılarında iki ev yıkıldı. Sağlık yetkilileri saldırılarda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, Hamas'a ait çok namlulu roket fırlatma sahaları ve hava savunma tesislerinin hedef alındığını söyledi.

Gazze

Perşembe gününün ilk saatlerinde de İsrail'in Beersheba ve Gazze sınırındaki bölgelerde roket sirenleri çaldı. Hasar ve can kaybı bildirilmedi.

10 Mayıs'tan bu yana süren gerilimde, Filistinli yetkililerin açıklamalarına göre toplamda en az 228 kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail ise Filistin'den kendilerine atılan roketler neticesinde 12 kişinin öldüğünü duyurdu.

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