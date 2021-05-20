Hamas yetkilisi: Ateşkes çabalarının 1-2 gün içerisinde başarıya ulaşacağına inanıyorum

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu da Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Elçisi Tor Wennesland'ın Katar'da Hamas şefi İsmail Haniyeh ile görüştüğünü aktardı.

Reuters'a konuşan Mısırlı bir güvenlik kaynağı da arabulucuların yardımıyla tarafların prensipte ateşkesi kabul ettiklerini, ancak ayrıntıların hala gizlice müzakere edildiğini söyledi.

Ancak İsrail'deki bir BBC muhabiri, hava saldırılarının daha az yoğun olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek ateşkes yolunda gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

Lübnan'da yayın yapan TV kanalı al-Mayadeen'e yaptığı açıklamada Marzouk, 1-2 gün içerisinde karşılıklı anlaşma temelinde bir ateşkesin sağlanmasını beklediğini söyledi.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Moussa Abu Marzouk, İsrail ile yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin "Devam eden çabaların başarıya ulaşacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Gerilim sürmeye devam ediyor

Tüm bu gelişmelere rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da, Filistin'den İsrail'e atılan roketler de devam etti.

İsrail'in gece yarısı Gazze'ye yönelik hava saldırılarında iki ev yıkıldı. Sağlık yetkilileri saldırılarda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, Hamas'a ait çok namlulu roket fırlatma sahaları ve hava savunma tesislerinin hedef alındığını söyledi.

Perşembe gününün ilk saatlerinde de İsrail'in Beersheba ve Gazze sınırındaki bölgelerde roket sirenleri çaldı. Hasar ve can kaybı bildirilmedi.

10 Mayıs'tan bu yana süren gerilimde, Filistinli yetkililerin açıklamalarına göre toplamda en az 228 kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail ise Filistin'den kendilerine atılan roketler neticesinde 12 kişinin öldüğünü duyurdu.