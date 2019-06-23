HABER

Hamas yetkilisi Zehhar'dan Bahreyn çalıştayına "rüşvet" yakıştırması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Hamas yetkilisi Zehhar'dan Bahreyn çalıştayına "rüşvet" yakıştırması

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Filistin Parlamentosundaki Değişim ve Islah Bloku Başkanı Mahmud Ez-Zehhar, ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek hafta düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayını, "İsrail lehine çözüm için Filistin'e ödenecek rüşvet" olarak nitelendirdi.

Zehhar, yaptığı açıklamada, bu projenin, Filistin davasının tasfiyesi, Mescid-i Aksa üzerinde Yahudilerin kontrol sağlaması, rüşvet karşılığı Filistinlilerin toprak kaybetmesi ve Filistinli mültecilerin başta Ürdün olmak üzere Arap ülkelerine yerleştirilmesi konularında çalışmalar yürüteceğini belirtti.

Bahreyn çalıştayının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin davasını tasfiye etme konusundaki planıyla uyumlu olduğu değerlendirmesinde bulunan Zehhar, bu planın, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Adil Barış" isimli kitabında önerdiği planla da uyuştuğunu, Balfour Deklarasyonu'nun üzerinden yüzyıl geçmesi nedeniyle "Yüzyılın Anlaşması" denildiğini aktardı.

Zehhar, "Yüzyılın Anlaşması'nın özü, Filistin topraklarını ilhak, işgal veya abluka yoluyla kontrol etmeye başlamak gibi İsrail lehine çözümler dayatmaktadır." ifadesini kullandı.

Yüzyılın Anlaşması'nın "Ürdün ile bir konfederasyon kurulması önerisini sunan Siyonist-Amerikan planlarına hizmet eden ve önceki önerilerin bir uzantısı olduğunu" savunan Zehhar, anlaşmanın İsrail'e Aksa üzerinde meşru egemenlik verme noktasında somut bir adım niteliğinde olduğunu kaydetti.

Zehhar, anlaşmanın, Filistin yönetiminin Batı Şeria'daki rolünü ve işgalcilerin lehine olacak şekilde güvenlik konusundaki yetkilerini zayıflatmayı ve daha sonra yok etmeyi, Filistin yönetimini Gazze'ye sevk etmeyi ve Batı Şeria'yı küçük emirliklere dönüştürmeyi amaçladığını aktardı.

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için, müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Damadın hediye paketinden armut çıktıDamadın hediye paketinden armut çıktı
Yağmur yağışının sona ermesiyle buğday hasadı yeniden başladıYağmur yağışının sona ermesiyle buğday hasadı yeniden başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hamas Mahmud Zehhar

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren karar!

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren karar!

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'daki sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi

Sel felaketinde ölü sayısı yükseldi

Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

İstanbul trafiğinde son durum! Tatil yoğunluğu başladı

İstanbul çıkışında tatil yoğunluğu başladı!

Kadıköy'de yangın! Anne baba öldü engelli oğul kurtarıldı

Kadıköy'de yangın! Anne baba öldü engelli oğul kurtarıldı

İstanbul seçim sonuçları: Zeytinburnu ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Zeytinburnu ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Üsküdar ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Üsküdar ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.