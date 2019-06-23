Bahreyn çalıştayının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin davasını tasfiye etme konusundaki planıyla uyumlu olduğu değerlendirmesinde bulunan Zehhar, bu planın, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Adil Barış" isimli kitabında önerdiği planla da uyuştuğunu, Balfour Deklarasyonu'nun üzerinden yüzyıl geçmesi nedeniyle "Yüzyılın Anlaşması" denildiğini aktardı.

Zehhar, yaptığı açıklamada, bu projenin, Filistin davasının tasfiyesi, Mescid-i Aksa üzerinde Yahudilerin kontrol sağlaması, rüşvet karşılığı Filistinlilerin toprak kaybetmesi ve Filistinli mültecilerin başta Ürdün olmak üzere Arap ülkelerine yerleştirilmesi konularında çalışmalar yürüteceğini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Filistin Parlamentosundaki Değişim ve Islah Bloku Başkanı Mahmud Ez-Zehhar, ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek hafta düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayını, "İsrail lehine çözüm için Filistin'e ödenecek rüşvet" olarak nitelendirdi.

Yüzyılın Anlaşması'nın "Ürdün ile bir konfederasyon kurulması önerisini sunan Siyonist-Amerikan planlarına hizmet eden ve önceki önerilerin bir uzantısı olduğunu" savunan Zehhar, anlaşmanın İsrail'e Aksa üzerinde meşru egemenlik verme noktasında somut bir adım niteliğinde olduğunu kaydetti.

Zehhar, anlaşmanın, Filistin yönetiminin Batı Şeria'daki rolünü ve işgalcilerin lehine olacak şekilde güvenlik konusundaki yetkilerini zayıflatmayı ve daha sonra yok etmeyi, Filistin yönetimini Gazze'ye sevk etmeyi ve Batı Şeria'yı küçük emirliklere dönüştürmeyi amaçladığını aktardı.

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için, müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

