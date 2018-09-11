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Hamas yetkilisinden Abbas'a suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 04:40 | Son Güncelleme

Hamas yetkilisinden Abbas'a suçlama

Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes görüşmelerini engellemekle suçladı.

"Filistin Bugün" televizyonuna konuşan Hayye, ateşkes çabalarının halen devam ettiğini ancak Hamas heyetinin müzakerelerin yeniden başlaması için Mısır'a gitmesi yönünde bir çalışma olmadığını belirttdi.

Hayye, Abbas ve Fetih Hareketine, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereleri engelledikleri suçlamasında bulundu.

Ayrıca Hayye, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini organize eden Filistinli grupların Kahire'deki görüşmelere fırsat vermek için Kurban Bayramı öncesinde gösterilerin sınırlandırdığını açıkladı.

Filistinli gruplar, Kurban Bayramı öncesinde Mısır tarafıyla Kahire'de, Hamas ile Fetih arasındaki uzlaşma, İsrail'le ateşkes ve Gazze'de insani yardım projelerinin uygulanması konularıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanı Mahmud Abbas Hamas

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