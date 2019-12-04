Hamas yöneticilerinden Hayye: "İsrail ile uzun vadeli ateşkes söz konusu değil"

Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, İsrail ile Gazze'de uzun vadeli bir ateşkes anlaşmasına varılmadığını söyledi.

"Filistin el-Yevm" televizyon kanalına konuşan Hayye, "Hamas'a uzun vadeli bir ateşkes teklif edilmedi ya da arabulucularla veya hareket içindeki kulislerde böyle bir şey konuşulmadı." dedi.

"Akıllı bir kişinin uzun vadeli ateşkese varması söz konusu olamaz. İsrail ablukayı kaldırmadığı ve ateşkesle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece uzun vadeli ateşkes teklifinin mantığını anlayamıyoruz." diyen Halil el-Hayye, İsrail yönetimiyle siyasi müzakere yapılmadığını, sadece Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması için anlaşmalar olduğunu ifade etti.

Hayye, Hamas ile Mısır yönetimi arasında başkent Kahire'de gerçekleştirilen görüşmelerde, Filistin meselesinin karşılaştığı zorluklar, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlalleri ile seçimler gibi Filistin'i ilgilendiren iç meselelerin ele alındığını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Mısır ziyaretini davet üzerine gerçekleştirdiğini aktaran Halil el-Hayye, Mısır tarafıyla İsrail ile ateşkesin sürdürülmesi konusunun ele alındığını dile getirdi.

Hayye, "İsrail Gazze ablukasını kaldırmakla mükellef, eğer abluka hafiflemezse bir çatışma yaşanması kaçınılmaz. Gazze'yi abluka altında tutanların bunun sorumluluğunu üstlenmesi gerekir." diye konuştu.

