Hamas, Yüzyılın Anlaşması planına karşı Filistinli gruplarla bir araya gelmeye hazır

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin hazırladığı Yüzyılın Anlaşması planıyla mücadele yollarını görüşmek üzere Filistinli gruplarla Mısır'ın başkenti Kahire'de acil bir toplantı düzenlemeye hazır olduklarını duyurdu.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması planına kesin bir şekilde karşı çıkıldığı ve bu mücadeleden geri adım atılmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "ABD'nin hazırladığı Yüzyılın Anlaşması planıyla mücadele yollarını görüşmek üzere Fetih Hareketi ve diğer Filistinli gruplarla Kahire'de acil bir toplantı düzenlemeye, yol haritamızı belirlemeye, Kudüs ve mukaddesatımızı koruma konusunda birlik olmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Söz konusu planın yürürlüğe konmayacağını ve yeni "sömürü dalgasının" başarısız olacağını belirten Heniyye, "Filistin'in İslam ümmetinin, üzerinde pazarlık yapılamayacak ve satılamayacak değerli incisi" olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.