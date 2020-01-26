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Hamas, Yüzyılın Anlaşması planına karşı Filistinli gruplarla bir araya gelmeye hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 18:59 | Son Güncelleme

Hamas, Yüzyılın Anlaşması planına karşı Filistinli gruplarla bir araya gelmeye hazır

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin hazırladığı Yüzyılın Anlaşması planıyla mücadele yollarını görüşmek üzere Filistinli gruplarla Mısır'ın başkenti Kahire'de acil bir toplantı düzenlemeye hazır olduklarını duyurdu.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması planına kesin bir şekilde karşı çıkıldığı ve bu mücadeleden geri adım atılmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "ABD'nin hazırladığı Yüzyılın Anlaşması planıyla mücadele yollarını görüşmek üzere Fetih Hareketi ve diğer Filistinli gruplarla Kahire'de acil bir toplantı düzenlemeye, yol haritamızı belirlemeye, Kudüs ve mukaddesatımızı koruma konusunda birlik olmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Söz konusu planın yürürlüğe konmayacağını ve yeni "sömürü dalgasının" başarısız olacağını belirten Heniyye, "Filistin'in İslam ümmetinin, üzerinde pazarlık yapılamayacak ve satılamayacak değerli incisi" olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de 1 yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
"Yüzyılın Anlaşması" planı

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