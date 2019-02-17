HABER

Hamas'a Kerm Ebu Salim personelini "kovduğu" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 20:19 | Son Güncelleme

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndaki Filistin yönetimine bağlı çalışanların kovulduğuna ilişkin iddiayı yalanladı

Ramallah yönetimine bağlı Filistin Sınır Kapıları ve Hudutları Heyeti, Gazze emniyet teşkilatını, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda Filistin yönetimine bağlı personeli kovmakla suçladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı İdaresine dayandırdığı haberinde, askeri ve sivil üniformalı Hamas hareketi mensuplarının, sınır kapısı personelini çalıştıkları kurumdan kovduğu ve personelin 3 gün boyunca bölgeye yaklaşmasını yasakladığı belirtildi.

Haberde, Gazze'deki emniyet güçlerinin kurum çalışanlarının parmak izlerini almak ve onlara bir form imzalatmak istediği ancak çalışanların bu keyfi uygulamaya karşı çıktığı kaydedildi. Haberde ayrıca, Gazze emniyet güçlerinin, geçen pazar gününden bu yana sınır kapısı personelinin çalışmasını ve kuruma girişlerini engellediği ifade edildi.

- Gazze'den yalanlama

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ise Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndaki Filistin yönetimine bağlı çalışanların kovulduğuna ilişkin iddiayı yalanladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sınır kapısı çalışanlarının, özellikle Gazze Şeridi'ndeki son olaylardan sonra gerekli olan zorunlu güvenlik prosedürlerini yerine getirdiği belirtilerek, "Sınır kapısındaki Ramallah yönetimine bağlı çalışanlar birkaç gündür gerekli olan bu prosedürlerin uygulanması sırasında iş birliği yapmayı reddetti. Bugün de çalışanların sınır kapısından ayrılması karşısında şaşırdık." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sınır kapısındaki yetkili organların, sınır kapısının güvenliğinin sağlanması için çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada son olaylardan kast edilenin ne olduğu belirtilmedi. Bir grup İsrail askeri, 11 Kasım 2018'de, sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar içlerine girmiş ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast düzenlemişti.

Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

İsrail, kontrol ettiği kapılardan 4'ünü yıllardır kapalı tutarken, çeşitli kısıtlamalarla ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Çocuklar Şubat ayında deniz keyfi yaptıÇocuklar Şubat ayında deniz keyfi yaptı
Kosova ordusu ilk kez görücüye çıktıKosova ordusu ilk kez görücüye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hamas Kerm Ebu Salim

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya açıkladı: 100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar etti

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Eylem hazırlığındaydılar! PKK operasyonunda 735 gözaltı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Bornova'da büyük tehlike! Köy ikiye bölündü

Köy ikiye bölündü! 'Bize ibret gibi bir şey oldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.