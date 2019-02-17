Ramallah yönetimine bağlı Filistin Sınır Kapıları ve Hudutları Heyeti, Gazze emniyet teşkilatını, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda Filistin yönetimine bağlı personeli kovmakla suçladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı İdaresine dayandırdığı haberinde, askeri ve sivil üniformalı Hamas hareketi mensuplarının, sınır kapısı personelini çalıştıkları kurumdan kovduğu ve personelin 3 gün boyunca bölgeye yaklaşmasını yasakladığı belirtildi.

Haberde, Gazze'deki emniyet güçlerinin kurum çalışanlarının parmak izlerini almak ve onlara bir form imzalatmak istediği ancak çalışanların bu keyfi uygulamaya karşı çıktığı kaydedildi. Haberde ayrıca, Gazze emniyet güçlerinin, geçen pazar gününden bu yana sınır kapısı personelinin çalışmasını ve kuruma girişlerini engellediği ifade edildi.

- Gazze'den yalanlama

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ise Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndaki Filistin yönetimine bağlı çalışanların kovulduğuna ilişkin iddiayı yalanladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sınır kapısı çalışanlarının, özellikle Gazze Şeridi'ndeki son olaylardan sonra gerekli olan zorunlu güvenlik prosedürlerini yerine getirdiği belirtilerek, "Sınır kapısındaki Ramallah yönetimine bağlı çalışanlar birkaç gündür gerekli olan bu prosedürlerin uygulanması sırasında iş birliği yapmayı reddetti. Bugün de çalışanların sınır kapısından ayrılması karşısında şaşırdık." ifadesi kullanıldı.