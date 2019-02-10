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Hamas'a yakın Filistin basın organlarının kapatıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 19:48 | Son Güncelleme

El-Kudüs televizyonu ile Filistin Enformasyon Merkezinin kapatıldığı iddia edildi

Lübnan'dan yayın yapan El-Kudüs televizyonu ile Gazze'deki Filistin Enformasyon Merkezinin mali sıkıntılar nedeniyle kapatıldığı ileri sürüldü.

El-Kudüs televizyonundan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, birkaç aydır büyük mali sıkıntı yaşadıklarını, çalışanlara bugünden itibaren ofislerine gitmemeleri talimatı verildiğini belirtti.

Mali krizin devam etmesi halinde kanalın sürekli kapatılma riskiyle karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

El-Kudüs televizyonundan resmi açıklama yapılmadı. Sunuculardan Besim Saub, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kapatılma kararından üzüntü duyduğunu ifade ederek bunun Filistin davası için bir kayıp olacağını vurguladı.

Gazze'de sendikal yapılanma olan Filistinli Gazeteciler Bloku tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, El-Kudüs televizyonu yönetiminden yayını durdurma kararını gözden geçirmesi istendi, yayının devam edebilmesi için kanala maddi destek sağlanması çağrısı yapıldı.

Türkçe de dahil birçok dilde yayın yapan Hamas'a yakın Filistin Enformasyon Merkezinin çalışanları da sosyal medyada, ekonomik sorunlar nedeniyle merkezin kapatıldığı yönünde paylaşımlarda bulundu.

Filistinli Gazeteciler Forumundan yapılan açıklamada, ekonomik kriz nedeniyle daha önce El-Kitab kanalının kapatıldığı, El-Aksa televizyonunun ise kapanmanın eşiğinden döndüğü ifade edildi.

Filistin basınının büyük darbe aldığı vurgulanan açıklamada, El-Kudüs televizyonu ve Filistin Enformasyon Merkezi ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, ilgililere Filistin basınındaki bu sorunu çözmek için müdahale çağrısı yapıldı.

Filistin Medya Kurumunun yazılı açıklamasında da gelişmelerden endişe duyulduğu ifade edildi.

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