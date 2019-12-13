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Hamas'ın 32. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 18:51 | Son Güncelleme

Hamas'ın 32. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas'ın 32. kuruluş yıl dönümü, on binlerce kişinin katıldığı gösteri ve yürüyüşlerle kutlanıyor.

Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlerde Filistin bayraklarının yanı sıra Hamas yöneticileri ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin fotoğrafları taşındı.

Hamas yöneticilerinden Fethi Hammad, kutlamalar kapsamında Gazze'nin kuzeyindeki bir gösteri alanında yaptığı konuşmada, işgal altındaki toprakları özgürlüğüne kavuşturmak için istikrarlı bir şekilde yollarına devam ettiklerini söyledi.

Hammad, "Hamas'ın işgalciyle ilişkisi sadece silahın namlusuyla olacak." dedi.

Hamas'ın Filistin halkının tüm bileşenleriyle ulusal birliği güçlendirme yolunda ilerleyişini sürdürdüğünü ifade eden Hammad, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara ilişkin ise şunları kaydetti:

"Siyonist düşmanın (İsrail) tutuklular meselesini uzatması ve yalanla işe devam etmesi ona hiç bir fayda sağlamayacaktır. Esirlerimiz özgürlüğüne kavuşmadıkça İsrail askerleri de özgürlüğüne kavuşamayacaktır."

Hamas, 14 Aralık 1987'de kurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
32. kuruluş yıl dönümü Gazze Şeridi Hamas

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