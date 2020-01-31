Hamas'ın eski Siyasi Büro Şefi Meşal'den sözde barış planına tepki:

AMMAN (AA) - Hamas Hareketinin eski Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planının dönüp dolaşıp sonunda başarısızlığa uğrayacağını söyledi.

Ürdün'de Memleke televizyon kanalının el-Aşire programına ikamet ettiği Katar'dan konuk olan Meşal, sözde barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meşal, "Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı Filistin davasının tasfiyesidir." dedi.

Meşal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Plan İsrail'in vizyonudur, bunu kriz yaşayan Trump ile kriz yaşayan Netanyahu benimsemiştir, ilgili taraf Filistin ortada yoktur. Böyle bir planı kendisine saygısı olan davasının tarihini bilen hiçbir Filistinlinin kabul etmesi mümkün değildir. Bundan dolayı da buna Filistin tarafından cevap hiç gecikmemiştir."

Planın başarısızlığa ve yok olmaya mahkum olduğunu dile getiren Meşal, bununla mücadele için Filistin'de safların yeniden düzenlenmesinin büyük bir adım olacağına işaret etti.

Neler yapılması gerektiğine dair sorulan soruya Meşal, "Ulusal birlik ve beraberliğimiz, belirlenmiş bir stratejiyle birlikte çok fark yaratacaktır." karşılığını verdi.