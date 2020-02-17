Hamas'ın gönderdiği kadın fotoğraflarına kanan İsrail askerlerinin cep telefonları hack'lendi

Hamas, İsrailli askerlerin telefonlarına bir yazılım yükleterek hem ortam dinlemesi hem de yer tespiti yaptı. Yazılımı telefonlarına yükletmek için ise kendilerini kadın olarak tanıtıp, kadın fotoğrafları göndererek İsrailli askerleri kandırdı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hamas, bu fotoğraf da dahil bazı fotoğraflarla sahte sosyal medya profilleri yaratarak İsrail Savunma Güçleri'nin (IDF) askerlerinin telefonlarını hack'lemeye çalıştı. Hamas'ın bilmediği ise İsrail istihbaratı bu komployu öğrendi, kötü amaçlı yazılımı takip etti ve Hamas'ın hack'leme sistemini çökertti" denildi.

Pazar sabahı IDF'nin Twitter hesabından paylaşılan kadın fotoğrafı yüzlerce yorum aldı.

Yorum yapanlar, IDF'nin hesabının hack'lendiğini sanıyordu. Oysa IDF, İsrailli askerlerinin telefonlarının hack'lendiğini açıklamak için bu fotoğrafı paylaşarak dikkat çekmeyi hedeflemişti.

https://twitter.com/IDF/status/1228959737305292800?s=20

2 binden fazla yorum aldıktan sonra bir paylaşım daha yaparak "Hamas'ın hack'leme girişiminin çökertildiğini" duyurdu.