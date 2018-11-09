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Hamas’ın İmdadına Katar Yetişti

09.11.2018 19:41 | Son Güncelleme

Gazze’de aylardır maaş alamayan ya da eksik olan Hamas yönetimi memurlarına, Katar’ın sağladığı 15 milyon dolarlık finansmanla ödeme yapılıyor

Hamas’ın İmdadına Katar Yetişti

Gazze’de aylardır maaş alamayan ya da eksik olan Hamas yönetimi memurlarına, Katar’ın sağladığı 15 milyon dolarlık finansmanla ödeme yapılıyor.

Hamas memurları Temmuz ayı maaşlarının yüzde 60’ını alabilmek için bankalar önünde kuyruklar oluşturdu.

Katar heyeti, parayı Perşembe günü İsrail üzerinden Gazze’ye soktu. Hamas aylık ödemelerin kademe kademe arttırılacağını açıkladı.

Katar fonları, 2007’den bu yana İsrail ve Mısır ablukası altında olan ve Batı Şeria’daki Filistin yönetiminin de yaptırım uyguladığı Hamas’a rahat bir nefes aldırdı.

Ödemeler, Gazze’de yaşayan 2 milyon insanın hayat şartlarının geliştirilmesi ve sonrasında Gazze-İsrail sınırındaki güvenlik duvarı denen çit boyunca düzenlenen protestoların azaltılması için Hamas ile Tel Aviv arasındaki dolaylı mutabakatın bir sonucu.

Mart ayından bu yana düzenlenen güvenlik duvarı protestolarında 170 Filistinli ve 1 İsrail askeri öldü. Protestolar her Cuma kaldığı yerden devam ediyor.

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