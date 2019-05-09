Hamas'ın Mısır temasları

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, dün sonra eren Kahire ziyareti kapsamında Mısır İstihbarat Birimi yetkilileriyle bir dizi görüşmeler yaptı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, perşembe günü başlayan ve dün sona eren Kahire ziyaretinde Sinvar'a Hamas siyasi büro üyesi Ruhi Müşteha eşlik etti.

Mısır İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Abbas Kamil ve üst düzey yetkililerle bir araya gelen Sinvar ve beraberindeki heyetin, Kahire temaslarında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durması, Gazze'deki abluka ve Filistin halkının maruz kaldığı sıkıntıları tamamen sonlandıracak şekilde kaldırılmasının konuları ele alındı.

Hamas heyeti, görüşmelerde, Filistinli direnişin, "halkın korunması, saldırılara karşı koyulması ve herhangi bir geciktirme olmaksızın kuşatmanın kaldırılması" görüşlerine bağlı olduğunu vurguladı.

Görüşmelerde ayrıca Hamas'ın ulusal birliğin yeniden sağlanması, Yüzyılın Anlaşması planı başta olmak üzere Filistin meselesi ve tasfiye projelerini hedefleyen sorunlarla mücadele için safların birleştirilmesi konusunda kararlı olduğu ifade edildi.