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Hamas'ın Mısır temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:09 | Son Güncelleme

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar başkanlığındaki heyet, bir haftalık Kahire ziyareti çerçevesinde Mısır İstihbarat Birimi yetkilileriyle görüştü

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, dün sonra eren Kahire ziyareti kapsamında Mısır İstihbarat Birimi yetkilileriyle bir dizi görüşmeler yaptı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, perşembe günü başlayan ve dün sona eren Kahire ziyaretinde Sinvar'a Hamas siyasi büro üyesi Ruhi Müşteha eşlik etti.

Mısır İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Abbas Kamil ve üst düzey yetkililerle bir araya gelen Sinvar ve beraberindeki heyetin, Kahire temaslarında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durması, Gazze'deki abluka ve Filistin halkının maruz kaldığı sıkıntıları tamamen sonlandıracak şekilde kaldırılmasının konuları ele alındı.

Hamas heyeti, görüşmelerde, Filistinli direnişin, "halkın korunması, saldırılara karşı koyulması ve herhangi bir geciktirme olmaksızın kuşatmanın kaldırılması" görüşlerine bağlı olduğunu vurguladı.

Görüşmelerde ayrıca Hamas'ın ulusal birliğin yeniden sağlanması, Yüzyılın Anlaşması planı başta olmak üzere Filistin meselesi ve tasfiye projelerini hedefleyen sorunlarla mücadele için safların birleştirilmesi konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

Hamas ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Mısır'ın Filistin meselesindeki temel rolü ele alındı.

Açıklamada ayrıca Hamas yetkililerinin Kahire'de Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale'nin liderliğindeki İslami Cihad heyetiyle de bir araya geldiği aktarıldı.

Hamas ve İslami Cihad heyetleri perşembe günü başlayan Kahire ziyaretinin ardından dün Gazze'ye dönmüştü. Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlanması ve Gazze'deki ablukanın hafifletilmesi için bir süredir Mısır ara buluculuğunda görüşmeler yürütülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas Islami Cihad mısır Sinvar

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