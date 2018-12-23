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Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Zehhar İran'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 13:51 | Son Güncelleme

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Zehhar İran'da

İSTANBUL (AA) - Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Filistin parlamentosundaki Değişim ve Islah Bloku Başkanı Mahmud Ez-Zehhar, birtakım temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le görüştü.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Zehhar ve beraberindeki heyet, başkent Tahran'daki dışişleri bakanlığı binasında Zarif'le bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin ve bölgesel konular ele alındı.

Tahran ziyareti kapsamında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'yle de bir araya gelen Zehhar, dün Meclis Başkanı Ali Laricani'yle de görüşmüştü.

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Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Ez-Zehhar İran'da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

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