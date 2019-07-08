HABER

Hamas'ın yöneticilerinden Hüsam Bedran:

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 00:33 | Son Güncelleme

"Filistin ulusal birliği sağlanırsa Yüzyılın Anlaşması planı başarısız olur"

Hamas'ın üst düzey isimlerinden Hüsam Bedran, "Filistin ulusal birliği sağlanırsa Yüzyılın Anlaşması planı başarısız olur." dedi.

Hamas'ın internet sayfasında yayınlanan açıklamaya göre Bedran, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaptığı konuşmada, "Yüzyılın Anlaşmasının" başarısız olmasının Filistin ulusal birliğinin sağlanmasına bağlı olduğunu belirtti. Bedran, anlaşmanın Filistin halkının iradesi karşısında başarısız olacağını vurgulayarak "Yüzyılın Anlaşmasının" Filistinlere, Kudüs ve geri dönüş gibi haklarından taviz vermeyi dayattığını ifade etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) ulusal ve uluslararası düzeyde temsili meşruiyetini güçlendirmek gerektiğini aktaran Bedran, tüm Filistinli taraflara İsrail ile mücadele için ayrılıkları bir kenara koyma çağrısı yaptı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde ve Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak öne çıkmıştı.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de çalıştayı boykota davet etmişti. Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler toplantıya katılmıştı.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Kütahya'da azot fabrikasındaki patlamaKütahya'da azot fabrikasındaki patlama
Denizli'de Dünya Değişim Günü kutlandıDenizli'de Dünya Değişim Günü kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hamas Hüsam Bedran

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

Turistler akın etti! Oteller doldu, adım atacak yer kalmadı

Turistler akın etti! Oteller doldu, adım atacak yer kalmadı

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

Hasan Şaş'tan bomba açıklamalar! Falcao, Aboubakar, Nainggolan, Costa...

Hasan Şaş'tan bomba açıklamalar! Falcao, Aboubakar, Nainggolan, Costa...

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı korku dolu anlar! Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Adana'da 9 kişilik grup mağarada mahsur kaldı

9 kişi mağarada mahsur kaldı

Almanya'da "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"

Almanya'da "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"

Kütahya'da azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Ankara'da kafa kafaya facia: 3 ölü

Kafa kafaya facia! Ölüler var

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlamayla ilgili yeni gelişme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlamayla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.