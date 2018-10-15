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Hamas'la İsrail arasında 2011'de düzenlenen esir takası kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

Hamas'la İsrail arasında 2011'de düzenlenen esir takası kutlandı

Hamas'la İsrail arasında 2011 yılında düzenlenen esir takası Gazze'de kutlandı.

Gazze'deki Kızılhaç Merkezi önünde Hamas Hareketi tarafından düzenlenen etkinliğe "Özgürlere Vefa Festivali" adı verildi.

Hamas'ın lider kadrosundan İsmail Rıdvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2011 esir takası anlaşmasının 7'nci yılı sebebiyle kutlamalar yapılıyor. Bu çok onur verici bir anlaşmaydı. İsrail hapishanelerindeki son Filistinli de çıkana dek direnişin devam edeceğini" vurguladı.

İsrail hapishanelerinde bulunan 6 binden fazla Filistinliye dikkat çekmek istediklerini dile getiren Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil, uluslararası toplumdan bazılarının esirlerin yanında olmaktansa İsrail gardiyanlarının yanında yer almayı tercih ettiklerini söyledi.

Kandil, uluslararası toplumun İsrail hapishanelerinde büyük zorluklar çeken Filistinli esirlerin yanında yer alma zamanının geldiğini belirtti.

Hamas Hareketi, Mısır aracılığıyla İsrail'le 2011'de yaptığı esir takası anlaşmasında bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki bin 27 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını sağlamıştı.

Hamas 2014'ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi elinde tutuyor. Hamas, çoğunluğu işgal altındaki Batı Şeria'dan olan tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirler hakkında bilgi vereceğini belirtiyor.

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