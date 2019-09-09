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Hamaslı yönetici 5 aydır Suudi Arabistan'da tutuklu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 18:57 | Son Güncelleme

Hamaslı yönetici 5 aydır Suudi Arabistan'da tutuklu

GAZZE (AA) - Hamas, hareketin bir yöneticisi ile oğlunun 5 ay önce Suudi Arabistan tarafından gözaltına alındığını ve serbest bırakılmadığını duyurdu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan güvenlik güçlerinin, 3 yıldır Cidde kentinde yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed Salih el-Hadari'yi 4 Nisan'da gözaltına aldığı belirtildi.

Bu uygulamanın şaşkınlıkla karşılandığı vurgulanan açıklamada, Hadari'nin 2 yıl Suudi Arabistan ile ilişkilerden sorumlu yetkili olduğu ve hareket içinde de üst düzey görevler üstlendiği kaydedildi.

Daha önce Kulak Burun Boğaz alanında danışman doktor olarak çalışan 81 yaşındaki Hadari'nin, sağlık sorunları da yaşadığı aktarılan açıklamada, Hamas yöneticisinin, hastalığı, ilmi tecrübesi ve mücadeleyle geçen yılları dikkate alınmaksızın tutukluluk sürecinin sürdürüldüğüne vurgu yapıldı.

- 5 aydır sonuç vermeyen diplomatik girişimler

Hadari'nin büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, Hadari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

Diplomatik yollar ve ara buluculuk çabaları için 5 ay sessiz kalındığı ancak bunun da sonuç vermediği vurgulanan açıklamada, "Hamas kendisini bunu duyurmak zorunda hissetti. Suudi Arabistan'dan Hadari, oğlu ve tüm tutuklu Filistinlileri serbest bırakmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hamas Suudi Arabistan

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