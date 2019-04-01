HABER

Hamas'tan Abbas'ın açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 04:00 | Son Güncelleme

Hamas Hareketi: - "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, hareketin uzlaşıyı baltaladığı yönündeki ithamları gerçekleri ters yüz etmektir"

GAZZE (AA) - Gazze'deki Hamas Hareketi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Tunus'taki 30'uncu Arap Birliği Zirvesi'ndeki hareketi itham eden sözlerine tepki gösterdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, hareketin uzlaşıyı baltaladığı yönündeki ithamları gerçekleri ters yüz etmektir." denildi.

"Hamas, Filistin uzlaşısı için gerekli her şeyi yerine getirmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, Abbas'ın bu yöndeki açıklamalarının hedefinin, Hamas'ın haklarını vermekten kaçmak olduğu belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün Tunus'ta düzenlenen 30'uncu Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Son olarak Mısır uzlaşı için bir teklifte bulundu. Biz kabul ettik, Hamas da kabul etti. Ancak şu ana kadar uzlaşıyı istemeyen Hamas teklifi uygulamadı." demişti.

Hamas Hareketi'nin 2006 seçimlerini kazanmasının ardından yaşanan gelişmeler sonucunda Filistin'deki siyasi bölünmüşlük devam ediyor.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün oldu (2)Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün oldu (2)
AK Parti'den flaş karar! Sonuçlara itiraz edecekler!AK Parti'den flaş karar! Sonuçlara itiraz edecekler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Hamas

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 31 Mart yerel seçimiyle ilgili ilk açıklama

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Ankara'da seçimlere itiraz edecek!

AK Parti'den flaş karar! Sonuçlara itiraz edecekler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür mesajı!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP Iğdır’ı kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.