Hamas'tan Abbas'ın BM'deki konuşmasına eleştiri

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasına cevap verdi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Abbas'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin'deki bölünmüşlüğü sonlandırmayı hedefleyen görüşmeler için son bir fırsat olduğu imasına değinildi.

Açıklamada, Abbas'a uzlaşı anlaşmalarını uygulaması çağrısında bulunuldu.

Abbas'tan, özellikle 2011'deki başta olmak üzere aralarında yapılan anlaşmaların uygulanması yönünde Filistin'deki tüm grupların ve halkın sesine kulak vermesi gerektiği belirtilen açıklamada, ülke içinde ortaklık kuralına göre düzenleme yapması talebinde bulunuldu.

Abbas'ın konuşmasına ilişkin, "BM Genel Kurulu kürsüsünü Gazze'den ayrılmanın ilanı olarak kullandı." nitelemesi yapılan açıklamada, ayrıca Mahmud Abbas'ın Gazze halkına daha fazla tehditlerde bulunduğu, böylece uzlaşının geleceğini ve Filistin ulusal dokusunu tehlikeye attığı savunuldu.

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- "Oslo Anlaşması durdurulmalı"

Açıklamada, İsrail'le 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'nın başarısız olduğu, Filistin davasına büyük zarar verdiğini belirtilerek, Abbas'tan söz konusu anlaşmayı durdurması istendi.