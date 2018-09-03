Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ürdün, Filistin ve İsrail arasında kurulması planlanan "konfederasyon" fikrine ilişkin açıklamalarını, "Filistin meselesinin tasfiyesi" şeklinde nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "Abbas'ın Ürdün ve siyonist oluşumla konfederasyonu kabulüne ilişkin açıklamaları, işgal güçlerinin, bölgenin doğal bir parçası olmak için harcadığı çabalara yardım ediyor." ifadesini kullandı.

Kasım, konfederasyon meselesinin, "Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) tasfiyesi, geri dönüş hakkının iptal edilmesi ve Kudüs'ün çalınması" anlamına geldiğini vurguladı.

Abbas'ın konfederasyon fikrine ilişkin açıklamalarını, "Filistin meselesinin tasfiyesi" şeklinde nitelendiren Kasım, açıklamasında "Filistin Devlet Başkanı, açıklamalarıyla, Filistin ulusal birliğinden kopmakta ısrarcı olduğunu vurguluyor." ifadesine yer verdi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Abbas, Ramallah'ta "Peace Now" isimli sivil toplum örgütüyle gerçekleştirdiği görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'in, kendisine Ürdün'le konfederasyon kurulması teklifinde bulunduğunu söylemişti.