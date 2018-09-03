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Hamas'tan Abbas'ın "konfederasyon" açıklamasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ürdün, Filistin ve İsrail arasında konfederasyon kurulması planına dair açıklamasını, "Filistin meselesinin tasfiyesi" olarak nitelendirdi

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ürdün, Filistin ve İsrail arasında kurulması planlanan "konfederasyon" fikrine ilişkin açıklamalarını, "Filistin meselesinin tasfiyesi" şeklinde nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "Abbas'ın Ürdün ve siyonist oluşumla konfederasyonu kabulüne ilişkin açıklamaları, işgal güçlerinin, bölgenin doğal bir parçası olmak için harcadığı çabalara yardım ediyor." ifadesini kullandı.

Kasım, konfederasyon meselesinin, "Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) tasfiyesi, geri dönüş hakkının iptal edilmesi ve Kudüs'ün çalınması" anlamına geldiğini vurguladı.

Abbas'ın konfederasyon fikrine ilişkin açıklamalarını, "Filistin meselesinin tasfiyesi" şeklinde nitelendiren Kasım, açıklamasında "Filistin Devlet Başkanı, açıklamalarıyla, Filistin ulusal birliğinden kopmakta ısrarcı olduğunu vurguluyor." ifadesine yer verdi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Abbas, Ramallah'ta "Peace Now" isimli sivil toplum örgütüyle gerçekleştirdiği görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'in, kendisine Ürdün'le konfederasyon kurulması teklifinde bulunduğunu söylemişti.

Gazetenin haberinde, Abbas'ın, "İsrail'in de konfederasyonun bir parçası olması şartıyla teklifi kabul edeceğini" dile getirdiği aktarılmıştı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, konfederasyon konusuna Filistin ve Ürdün halkının karar vereceğini belirtmişti.

Ebu Rudeyne, Ürdün'le konfederasyon düşüncesinin, 1984'ten bu yana Filistin yönetiminin gündeminde olduğunu ve o tarihten bu yana Ürdün'le var olan özel ilişkinin temelini iki devletli çözümün oluşturduğunu vurguladıklarını kaydetmişti.

Ürdün Hükümeti Basın Sözcüsü Cumane Guneymat ise "Ürdün'ün Batı Şeria'ya bağlanmasının tartışma kabul etmeyeceğini ve imkansız olduğunu" söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Hamas konfedarasyon Mahmut Abbas

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