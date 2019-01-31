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Hamas'tan Abbas'ın "uluslararası barış konferansı" çağrısına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 22:20 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım: "Abbas'ın çağrısı, İsrail ile güvenlik koordinasyonuna son verilmesi taleplerine karşı direnmek ve işgalciler ile uzlaşma yolunu reddeden ulusal mutabakatı ihlal etmekte ısrar anlamına gelmektedir"

GAZZE (AA) - Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için "uluslararası barış konferansı" düzenlenmesi çağrısını "İsrail ile uzlaşma sürecini reddeden ulusal mutabakata aykırı" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Abbas'ın çağrısı, İsrail ile güvenlik koordinasyonuna son verilmesi taleplerine karşı direnmek ve işgalciler ile uzlaşma yolunu reddeden ulusal mutabakatı ihlal etmekte ısrar anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Kasım, söz konusu çağrıya ilişkin, "Bu, Filistin yönetiminin saçma davranışının devam etmesi demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Abbas, bugün Filistin'i ziyaret eden Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "uluslararası barış konferansı" düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Hamas israil

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