HABER

Hamas'tan ABD'nin Filistin'e yaptığı yardımları durdurma kararına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 20:24 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum: "ABD'nin Filistin halkına yaptığı her türlü yardımı durdurma kararı, ucuz bir siyasi şantajdır. Bu durum ABD yönetiminin, Filistin halkı ile ilişkilerindeki gayri ahlaki ve adaletsiz yönünü yansıtıyor"

Hamas, ABD'nin, bu ayın sonunda Filistin'e yaptığı her türlü yardımı durdurma kararını kınayarak, kararı "siyasi şantaj" olarak niteledi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yazılı açıklamasında, ABD'nin yardımı durdurma kararını kınayarak, "ABD'nin Filistin halkına yaptığı her türlü yardımı durdurma kararı, ucuz bir siyasi şantajdır. Bu durum ABD yönetiminin, Filistin halkı ile ilişkilerindeki gayri ahlaki ve adaletsiz yönünü yansıtıyor." ifadelerine yer verdi.

Yardımların kesilmesinin, ABD ve İsrail'in Filistin davasını tasfiye etme ve Yüzyılın Anlaşması planının şartlarını uygulama kapsamında geldiğini belirten Berhum, uluslararası topluma, Filistin halkına daha fazla destek sağlamak için ABD'nin bu baskıcı politikasını reddetme ve ırkçı davranışlarıyla mücadele etme çağrısında bulundu.

New York Times'ın görüştüğü eski ve yeni devlet yetkilileri, ABD'nin, Filistin'e yaptığı her türlü yardımı durdurma kararı kapsamında, Filistin ve İsrail halklarını bir araya getirerek ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen programlara ayırdığı fonları, bir bir durdurma kararı aldığını ve ülkenin Filistinlilere yönelik son yardımları da bitireceğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Filistinli sivillere yönelik artık fon ayırmayı reddettiği programlar arasında, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Çatışma Yönetimi ve Yatıştırma Programı, Doğu ve Batı Kudüs'teki çocukları bir araya getiren Kids4Peace (Barış için çocuklar) gibi programların bulunduğu kaydedilmişti.

Yetkililer, yapılan fon kesintileri sonucunda, sadece İsrailli Yahudi ve Arapların ABD'nin yardımından yararlanabileceğinin altını çizmişti.

USAID'den yapılan açıklamada da "Ajans şu anda Trump yönetiminin Filistin'e yardım konusunda aldığı son kararlar nedeniyle Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere ulaşamıyor." ifadesine yer verilmişti.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Uludağ'dan dönmek isteyen 2 bin kişi, 'teleferik' kuyruğuna girdiUludağ'dan dönmek isteyen 2 bin kişi, 'teleferik' kuyruğuna girdi
İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepkiİbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Hamas

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Slimani soyunma odasında isyan etti

Slimani soyunma odasında isyan etti

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

Devlet Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Devlet Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Başkenti sarsan karar! Partisinden istifa etti

Başkenti sarsan karar! Partisinden istifa etti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski IŞİD'le mücadele temsilcisine yanıt

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Amasya Emniyet Müdürlüğünde korkunç intihar!

Emniyet Müdürlüğünde panik! İntihar etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.