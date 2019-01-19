Hamas'tan ABD'nin Filistin'e yaptığı yardımları durdurma kararına kınama

Hamas, ABD'nin, bu ayın sonunda Filistin'e yaptığı her türlü yardımı durdurma kararını kınayarak, kararı "siyasi şantaj" olarak niteledi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yazılı açıklamasında, ABD'nin yardımı durdurma kararını kınayarak, "ABD'nin Filistin halkına yaptığı her türlü yardımı durdurma kararı, ucuz bir siyasi şantajdır. Bu durum ABD yönetiminin, Filistin halkı ile ilişkilerindeki gayri ahlaki ve adaletsiz yönünü yansıtıyor." ifadelerine yer verdi.

Yardımların kesilmesinin, ABD ve İsrail'in Filistin davasını tasfiye etme ve Yüzyılın Anlaşması planının şartlarını uygulama kapsamında geldiğini belirten Berhum, uluslararası topluma, Filistin halkına daha fazla destek sağlamak için ABD'nin bu baskıcı politikasını reddetme ve ırkçı davranışlarıyla mücadele etme çağrısında bulundu.

New York Times'ın görüştüğü eski ve yeni devlet yetkilileri, ABD'nin, Filistin'e yaptığı her türlü yardımı durdurma kararı kapsamında, Filistin ve İsrail halklarını bir araya getirerek ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen programlara ayırdığı fonları, bir bir durdurma kararı aldığını ve ülkenin Filistinlilere yönelik son yardımları da bitireceğini söylemişti.