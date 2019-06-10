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Hamas'tan ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 17:31 | Son Güncelleme

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas: "Söz konusu açıklamaları, 'Filistinlilerin hakkına saldırı' olarak görüyor, BM kararları ve uluslararası yasaların ihlali şeklinde değerlendiriyoruz"

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhaka hakkı bulunduğu yönündeki açıklamalarını kınadı.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu açıklamaları, 'Filistinlilerin hakkına saldırı' olarak görüyor, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve uluslararası yasaların ihlali şeklinde değerlendiriyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD'nin "bu tehlikeli açıklamalarla Filistin halkına yönelik saldırılarını ve haklarını yağmalamayı sürdürdüğü" ifade edilen açıklamada, Friedman'ın kullandığı ifadelerin, İsrail'i Filistinlilere yönelik ihlallerini artırmaya teşvik ettiği belirtilerek, açıklamaların yansımalarından ABD sorumlu tutuldu.

Büyükelçi Friedman, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, "Mevcut şartlar altında İsrail'in, hepsi olmasa da Batı Şeria'nın bazı kısımlarını elinde tutmaya hakkı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

- İsrail'e yakınlığı dikkati çekiyor

İsrail'in uluslararası camianın yasa dışı kabul ettiği Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini ilhakı planına son açıklamasıyla net bir şekilde destek olacağını ortaya koyan Friedman, İsrail'e yakınlığı ile dikkati çekiyor.

Yahudi asıllı Friedman, seçim kampanyası boyunca ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. Trump'ın İsrail'e büyükelçi olarak atadığı Friedman, Batı Şeria'ya yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına destek vermişti.

Friedman, bir dönem İsrail'de yayımlanan Yahudi yerleşim birimi yanlısı Siyonist Arutz Sheva ve sağcı Jerusalem Post gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmıştı.

İsrail'in 1967'de ilhak ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD David Friedman Hamas

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