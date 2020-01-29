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Hamas'tan ABD'nin sözde barış girişimine karşı ulusal eylem planı çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 22:15 | Son Güncelleme

Hamas'tan ABD'nin sözde barış girişimine karşı ulusal eylem planı çağrısı

GAZZE (AA) - Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış girişimine karşı koymak için ulusal eylem planı oluşturulması çağrısında bulundu.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin planını reddeden Abbas'ın tavrını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Filistin Devlet Başkanı'nı bu sözde barış planına karşı ortak, güçlü somut adımlar atmaya çağırdı.

Ulusal bir toplantı yapılmasını isteyen Hamas, Abbas'tan ortak eylem planı hazırlanması talebinde bulundu.

Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını kaydeden Hamas, ABD yönetimini, işgalin suç ortağı olarak gördüklerini, sözde barış planının Filistin'in varlığını silmek için bir komplodan başka bir şey olmadığını vurguladı.

Hamas, bazı Arap ülkelerinin büyükelçilerinin planın açıklandığı toplantıya katılmasına da tepki göstererek, Arap ve İslam ülkelerini Filistin topraklarını ve kutsalları hedef alan bu sözde barış planına karşı çıkmaya çağırdı.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, açıklamanın ardından dün, Filistinlilerin ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını akamete uğratmak için var güçleriyle çalışacağını belirterek, "Kudüssüz Filistin Devleti kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

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