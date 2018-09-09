Hamas'tan ABD'nin yardımları kesme kararına tepki

Hamas, ABD yönetiminin, Filistin halkına her türlü baskı yöntemini kullandığını ve Filistin meselesini tasfiye etmek için boşa çaba harcadığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yayımladığı yazılı açıklamada, ABD'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastanelere yapacağı 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararına işaret ederek "ABD, Filistin halkına her türlü baskı yöntemini kullanıyor ve Filistin meselesini tasfiye etmek için boşa çaba harcıyor." ifadesine yer verdi.

Washington yönetiminin, Filistin meselesini tasfiye etmek için anlaşmalar yapmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, "ABD yönetimi, Filistin halkının, değerlerinden ve haklarından ödün verebileceğini sanıyor. Filistin halkı, uzun yıllardır işgal ve sömürüye karşı mücadelesini sürdürüyor ve hedeflerini gerçekleştirene kadar bu mücadelesini sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

- ABD Filistin'e insani yardımları kesmeye devam ediyor

İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington'un bu yıl Doğu Kudüs'teki hastanelere yapması beklenen 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararı aldığını belirtmişti.