HABER

Hamas'tan "Abluka sürerse Gazze patlayacak" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 20:50 | Son Güncelleme

Hamas yöneticilerinden Fethi Hammad: - "İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı devam ettirmesi halinde Gazze'nin patlayacağı uyarısında bulunuyoruz" - "Eğer İsrail aklını başına almaz ve anlaşmaları uygulamazsa sınırı geçeceğiz. Sabrımız tükendi"

GAZZE (AA) - Hamas yöneticilerinden Fethi Hammad, İsrail'in ablukayı kaldırmaması halinde Gazze Şeridi'nde durumun kontrolden çıkacağı uyarısı yaptı.

Gazze'nin kuzeyinde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterisinde konuşan Hammad, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı devam ettirmesi halinde Gazze'nin patlayacağı uyarısında bulunuyoruz." dedi.

Ablukaya karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Hammad, "Eğer İsrail aklını başına almaz ve anlaşmaları uygulamazsa sınırı geçeceğiz. Sabrımız tükendi. Gazze sınırındaki gece gösterileri, yanan balonlar ve (sınırdaki) telleri kesme gibi sert araçlar tırmanışta." diye konuştu.

Hammad, İsrail ile normalleşmenin Filistin davasının tasfiye edilmesi anlamına geldiğini, ancak kendilerinin kimseye boyun eğmeden Filistin topraklarında kalmaya devam edeceğini dile getirdi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara! 12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara!
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abluka Gazze Hamas yöneticilerinden Fethi Hammad israil

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Başvurmayanın parası yanacak

Başvurmayanın parası yanacak

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

Afrin şehidi Erzurum'da, gözyaşları ve dualarla uğurlandı

'Şehit olursam medyaya verirsin' demişti! En acı veda!

Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cezai ehliyeti tam raporu

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Beklenen rapor geldi!

Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Yürek yakan kare! Daha 2 aylıktı...

İzmir’de CHP Buca adayı değiştirildi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Kocaeli'de su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Yaşlı kadına iğrenç saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.