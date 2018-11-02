Hamas'tan Brezilya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına tepki

Hamas, Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planına, "Filistin halkına karşı düşmanca bir adım" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin taşınması planına tepki göstererek, "Seçilmiş Brezilya Devlet Başkanı'nın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararın "Filistin halkına, Arap ve İslam alemine karşı düşmanca bir adım" olduğunu belirten Ebu Zuhri, bu plandan vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Bolsonaro, sosyal medya hesabından, "Daha önce kampanyamızda belirttiğimiz gibi, Brezilya Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e transfer etmeyi planlıyoruz. İsrail egemen bir devlettir ve buna saygı duyarız." açıklamasını yapmıştı.

Başbakan Netanyahu, pazartesi akşamı Bolsonaro'yu arayarak seçimi kazanmasından dolayı tebrik etmişti.

Öte yandan İsrail basını, Netanyahu'nun Bolsonaro'nun 1 Ocak 2019'da yapılacak yemin törenine katılacağını yazdı.